عبد الكريم حمدان يطرح " هزوا الأرض " احتفالاً بهذا الأمر

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان السوري عبد الكريم حمدان قبل أيام أغنية وطنية حملت عنوان "هزوا الأرض"، زامناً مع احتفالات السوريين برفع العقوبات الدولية عن بلدهم.

وقال عبد الكريم: "أردت من هذه الأغنية أن أدعو السوريين إلى نثر المحبة والألفة بين بعضهم البعض من خلال توحيد الصفوف والمواقف والكلمات بعيداً عما يفرّق، بحثت عما يجمع السوريين فأطلقت هذه الأغنية لأعبّر عن رسالتي الإنسانية التي كانت ومازالت تحمل الكلمة الطيبة، لما لها من أثر إيجابي في نفوس وقلوب الناس".

الأغنية من تأليف يورغو خليل وألحان فضل سليمان وتوزيع حسام الصعبي، بينما أخرج الكليب المخرج لؤي الأستاني، وشارك الطفل أمير بادي في بعض مشاهد الكليب الذي صور بين مناطق عدة في سوريا وتركيا.

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