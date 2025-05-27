طلال العبد الله يطلق أغنيته الجديدة

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان طلال العبد الله أغنية "يولعها" باللهجة الخليجية، وبقالب غنائي على إيقاع المقسوم المصري، وتميزت بالرتم السريع الذي يتناسب مع أجواء الصيف.

فيديو كليب العمل توقيع المخرجة المصرية بتول عرفة، وعكس الكليب أجواء الأغنية الحماسية، اضافة الى تقديم صورة مختلف من ناحية الألوان والإضاءة.

أغنية "يولعها" من كلمات خالد ڤرناس والحان ياسر نور وتوزيع هاني ربيع وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

يذكر أن من بين الأغاني السابقة لطلال العبد الله أغنية بعنوان "كارثة ط ومن بين كلماتها :"كارثـة أنتِ بجمالِك أنتِ فِتنــة كــارثيـة

أنتِ أصــلاً مـو طبيعي في الحـلا والجـاذبية".

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