شكرا لقرائتكم خبر عن ختام عروض أوبرا كارمن بالمسرح الكبير بعد عرض 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية على تهنئة جميع الفنانين والمهندسين والعاملين المشاركين بالأوبرا على ختام عروض المؤلف الموسيقى الفرنسى جورج بيزيه (أوبرا كارمن) وعلى النجاح الباهر والأداء المتميز الذى حاز على إعجاب وإشادة الجماهير والنقاد وذلك خلال أربعة ليال قدمت ضمن أنشطة وزارة الثقافة بالمسرح الكبير، حيث تضافرت جهود العديد من الفرق الفنية فى رسم صورة إبداعية متكاملة العناصر منها.

من حفل ختام كارمن

من حفل ختام كارمن



من حفل ختام كارمن من حفل ختام كارمن

فرقة أوبرا القاهرة إشراف فنى للدكتورة منى رفلة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو نادر عباسى وفرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى ومصممة الرقصات أرمينيا كامل وكورال أوبرا القاهرة تدريب باسكال روزيه ومن إخراج حازم طايل، تصميم ديكور محمد عبد الرازق وإضاءة أمين عادل ونجوم الأوبرا الذين أبدعوا فى أداء الأدوار الرئيسية وهم جالا الحديدى، أمينة خيرت، عمرو مدحت، مصطفى مدحت، داليا فاروق، رشا طلعت، تامر توفيق ، مصطفى محمد ، رضا الوكيل ، أحمد الشيمى ، رامز لباد ، نورا الألفى، سلمى الجبالى ، ليلى إبراهيم ،جيهان فايد ، إبراهيم ناجى ،أسامة على ، خالد سمير ، إلهامى أمين ، مينا رفائيل وأحمد فاروق مع كورال اوبرا القاهرة وكورال أطفال مركز تنمية المواهب .