شكرا لقرائتكم خبر عن درة تشارك فى مهرجان روتردام للفيلم العربى بفيلمها وين صرنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك النجمة درة زروق فى الدورة القادمة من مهرجان روتردام للفيلم العربي (28 مايو الجارى إلى 1 يونيو المقبل)، بفيلمها وين صرنا ضمن مسابقة الفيلم الوثائقى، حيث يعرض الفيلم يوم 31 مايو، بصفتها مخرجة ومنتجة للفيلم، بعد أن عهدناها ممثلة لها بصمتها الخاصة في العديد من الأعمال البارزة سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية أو المسرح.

تواصل درة بذلك رحلتها العالمية بفيلم وين صرنا، والتي بدأت بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السابقة 2024، حيث عُرض الفيلم بمسابقة آفاق السينما العربية، ثم في مهرجان أيام قرطاج السينمائية، بالإضافة إلى مهرجانات دولية أخرى.

وين صرنا يتناول قصة نادين، امرأة شابة فلسطينية من غزة، التي جاءت إلى مصر بعد ثلاثة شهور من الحرب، حاملة ابنتيها الرضيعتين إيلاف وسلاف، التي أنجبتهما قبل الحرب بشهور بعد عناء خمس سنوات، أتت هي وأمها وأبيها وأخواتها السبعة، تاركة زوجها عبود في خيام النازحين، الذي لن يأتي إليها إلا بعد شهرين.

ومن الأعمال التي تنتظرها درة فيلم الست لما مع النجمة الكبيرة يسرا، ومن إخراج خالد أبو غريب وتأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي.