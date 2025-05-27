شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلادها.. فاتن حمامة: مصر أم الدنيا وأمنا كلنا بس إحنا مش بنحبها كفاية والان مع تفاصيل الخبر

94 عاما تمر اليوم على ذكرى ميلاد سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، التى ولدت يوم 27 مايو من عام 1931، لتصبح نجمة وأيقونة من أيقونات السينما المصرية والعربية، تميزت بإطلالتها الجذابة واتسمت بالأناقة والرقى، تاركة إرثا كبيرا وغنيا من الأعمال الفنية المميزة سواء فى السينما أو الدراما التليفزيونية.

خلال حوار إذاعى قديم مع الإعلامى القدير عمر بطيشة فى برنامج "آخر كلام"، حثت النجمة فاتن حمامة، أبناء الشعب المصرى على العمل بإخلاص وإتقان كل فرد عمله على أكمل وجه، لأن هذه هى الوطنية، وهذا هو حب مصر فعليا، وليس حبها بالأغانى والهتافات.

وقالت فاتن: "مصر هى أم الدنيا وأمنا كلنا بس إحنا مبنحبهاش كفاية، يعني أقول لو احنا اشتغلنا زيادة ولو احنا نظفنا بلدنا، وأنا بقول للناس مش للحكومة بس.. يعني أنا لو ماشية في بيتي ولقيت ورقة واقعة على الأرض بوطي أجيبها يبقا عيب وأنا في الشارع أرمي ورقة في الأرض، فلازم أعتبر إن ده وطني ويبقا عندي شوية حب أكبر له، وهي الوطنية وهو ده حب مصر".

وأضافت سيدة الشاشة العربية: "حب مصر مش بالأغاني والهتاف، لازم نبطل بقا واحنا داخلين على مرحلة جديدة والمفروض كل واحد فينا يكون مخلص في عمله عشان نجيب نتيجة أكتر، أنا بطلب من اللي بيكنس الشارع إن يكنسه بذمة عشان وأنا ماشيه فيه ينشرح صدري وبالتالي أروح لعملي وأنا مبتسمة".

وتابعت: "بطلب من سواق الأتوبيس ميكونش كشر في وش الناس، وبطلب من كل واحد نرجع تاني نقول السلام عليكم وصباح الخير لكن إحنا بطلنا الحاجات دي، فلو إحنا كل واحد فينا حاول يريح اللى أدامه ويسعده بكلمة فى الآخر هترجع الابتسامة تانى على وجوهنا وبالتالى هنعمل عملنا واحنا أسعد".