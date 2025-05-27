شكرا لقرائتكم خبر عن "اهدى حبة" ديو يجمع ديانا حداد والدوزى بتوقيع محمد البوغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون الشاعر الغنائى محمد البوغة مع النجمة اللبنانية ديانا حداد فى ديو غنائى جديد يجمعها لأول مرة بالنجم المغربى الدوزى ويحمل عنوان "اهدى حبة"، من المنتظر طرحه مساء اليوم الثلاثاء على طريقة الفيديو كليب عبر موقع "يوتيوب" والمنصات الموسيقية المختلفة.

وأكد الشاعر محمد البوغة عن ديو "اهدى حبة" لديانا حداد والدوزى، أنه تعاون مرتقب بكلمات مختلفة، عمل عليه خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الملحن محمد يحيى الذى تولى توزيعه موسيقيا ليضفى نكهته الخاصة على الديو.

وأضاف ديو "اهدى حبة" صيفى بامتياز ويقدم ديانا والدوزى بشكل متجدد يدمج بين طريقة غناء الدوزى باللهجة المغربية، وصوت الجبل ديانا حداد في توليفة فنية يتوقع لها النجاح إن شاء الله.

وديو "اهدى حبة" لديانا حداد و المغربي الدوزي من كلمات الشاعر الغنائي محمد البوغه، ألحان وتوزيع محمد يحيي، وطرح كل من ديانا حداد والدوزي خلال الأيام الماضية برومو تشويقي من فيديو كليب الديو المرتقب "اهدى حبة" على تطبيق "إنستجرام"، تمهيدا لقرب طرحه على منصات الموسيقى المختلفة.

يذكر أن الشاعر الغنائي محمد البوغه حقق نجاحات مع عدد من نجوم الغناء أبرزهم عمرو دياب، تامر حسني، وراغب علامة، نانسى عجرم، وائل جسار، جنات، صابر الرباعي، وغيرهم.

وتعود ديانا حداد بديو "اهدى حبة" لتقديم الديوهات بعد مشاركة فنانين ونجوم من خلال ديو غنائي خلال السنوات الماضية، ومنها: "جرح الحبيب مع الراحل محمد العزبي، ماس ولولى مع الشاب خالد، روميو وجولييت مع عاصي الحلاني، حكاية حب مع المطرب عيصة المنهالى بينما طرح عبد الحفيظ الدوزي مؤخرا أغنية "اش هذا" التي تعامل فيها مع أسامة بريتال على مستوى الكلمات والألحان، فيما عاد التوزيع لوليد الفضلي.