شاهدوا ماذا قال إبراهيم الحساوي عن فاطمة الجشّي أثناء تواجده بمهرجان الدوحة المسرحي37

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 مايو 2025 02:52 مساءً - تواجد قبل أيام الفنان إبراهيم الحساوي بقطر، وذلك لحضور مهرجان الدوحة المسرحي في دورته 37 الذي بدأت فعالياته يوم 21 مايو على أن تستمر حتى يوم 31 مايو 2025.

ونشر الحساوي صورة له مع الفنانة فاطمة الجشّي وعلق وكتب: "عاشقة المسرح" في كل عرض مسرحي شاهدته لـ "فاطمة الجشّي" أخرج منتشياً من أدائها العالي الجميل، بعد العرض مباشرة أهمس لها: " مبروك مقدماً فوزك بجائزة أفضل ممثلة". وبالفعل، ما أن يتم إعلان النتائج إلاَّ و"فاطمة الجشّي" تخرج بجائزة أفضل ممثلة".

وواصل الحساوي وكتب: "فاطمة اليوم، تقف مع أهم المخرجين المسرحيين في قطر والمسرح الخليجي، ونخذة المسرح الشعبي الكاتب والمخرج "عبد الرحمن المناعي"، حيث تم اختيارها لتلعب دور البطولة في مسرحية "ريحة الهيل" والتي ستعرض في مهرجان الدوحة المسرحي، هذا الاختيار لم يأت من فراغ، بل جاء لأن فاطمة فنانة مسرحية مبدعة وموهبتها فطرية. نتطلع لنجاحك المعهود يا حاصدة الجوائز، أنتِ في مكانك الصحيح يا مبدعة. كل التوفيق".

هكذا تفعالت فاطمة الجشّي مع إبراهيم الحساوي

تفاعلت الفنانة فاطمة الجشّي وكتبت: "يا كبر حظي ويا بختي بكلامك ودعمك لي، كلامك يابو محمد بحدّ ذاته جائزة ثمينة بالنسبة لي، شكراً من القلب على هذا الأثر العظيم اللي راح يبقى معاي في مشواري وعلى هذي اللحظة اللي ما راح أنساها، مُمتنة لوجودك معاي في عالمي الفني".

وهنا تفاعل المتابعون، حيث كتب أحدهم: "هنيئاً "للنوخذة" فاطمة كل هذا الحب والاحتفاء منك"، فيما كتبت متابعة: "ما شاء الله.. فاطمة تستحق فهي فنانة موهوبة و طموحة، شكراً لك أبو محمد على تشجيعك وإضاءتك"، وكتب آخر: " تستاهل فاطمة تستاهل "، وكتب متابع: "فاطمة فنانة بالفطرة وأخلاقياتها واحترافيتها وضعتها في مصاف النجوم الكبار"، وكتبت متابعة أخرى: "تستاهل فاطمة كل خير والله يوفقها"، فيبما كتب متابع: "من بعد شهادتك يا أبو محمد ما في كلام نقدر نضيفه، فاطمة بنيتنا اللي نفتخر فيها".

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كما نشر الفنان إبراهيم الحساوي مؤخراً صورة له من الدوحة وكتب: " أودّع قطر وأنا كلي شكر وامتنان لدعوتهم الكريمة لحضور فعاليات مهرجان الدوحة المسرحي 37، شكراً للجهة المنظمة ولإدارة المهرجان، شكراً للشاعر عبدالرحيم الصديقي مدير المهرجان، شكراً للإعلامي تيسير عبدالله، على أمل أن نلقاكم في مناسبات قادمة متمنياً لكم كل التقدم والنجاح".

كما نشر عدد من الصور له مع فنانين تواجدوا أيضاً بالمهرجان، وعلق وكتب وقتها "مع مجموعة من الزملاء والأساتذة في مهرجان الدوحة المسرحي37".

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آخر أعمال الفنان إبراهيم الحساوي

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وكان آخر أعمال الفنانالتي عُرضت بالموسم الرمضاني مسلسل "أفكار أمي"، وتدور أحداثه حول "شاهة" المرأة القوية والمسيطرة التي تفرض كل شيء على أفراد أسرتها، وتدور بينها وبين أفراد الأسرة الكثير من القصص والحكايات المشوقة، والعمل من إخراج باسل الخطيب، ومن تأليف عبدالمحسن الروضان، ومن بطولة الفنانة حياة الفهد، إبراهيم الحساوي، زهرة الخرجي، شيماء علي، ريم أرحمة، حسين الحداد، هيلدا ياسين، ياسة، فاطمة البصيري، حسن البلام، وعقيل الرئيسي، بالإضافة إلى آخرين.

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