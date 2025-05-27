هبة الدري تعلن عن عروض جديدة لمسرحية رد كاربت بعيد الأضحى

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 مايو 2025 02:52 مساءً - أعلنت الفنانة هبة الدري عن عروض جديده لمسرحية رد كاربت ستُقدم خلال عيد الأضحى، وشاركت متابعيها لقطات لها بالمسرح، وعندما قدمت عرض المسرحية بعيد الفطر علقت وكتبت: "ناطرينكم يا أحلى وأقوى جمهور بعيد الأضحى المبارك، مسرحية "رد كاربت" على مسرح نادي النصر الرياضي، وانتظروا المفاجآت".

إعادة تقديم مسرحية رد كاربت

وهذه المسرحية تم عرضها بالكويت خلال عيد الفطر، وسيُعاد عرضها من جديد بعروض جديدة بعيد الأضحى، وهي مسرحية من تأليف أحمد العوضي، وإخراج محمد حسين المسلم، وإشراف عام أحمد باسم، وإشراف فني سعود بو عبيد، ومن بطولة: الفنانة هبة الدري، هنادي الكندري، زينب بهمن، ليالي دهراب، فهد باسم، طلال باسم بالإضافة إلى آخرين.

وكانت الفنانة هبة الدري قد عرضت مؤخراً مسرحية أخرى غنائية بعنوان: "هـــنــا الكـــويــت"، بمناسبة مرور 74 عاماً على تأسيس إذاعة دولة الكويت، وبمشاركة مجموعه كبيرة من النجوم، وكانت من تأليف الدكتور يوسف السريع، وسيناريو وحوار دلال العتيقي، وإشراف فني لزوجها الفنان نواف العلي".

تكريم هبة الدري بمهرجان نجوم الفن والإعلام

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وكانت الفنانة هبة الدري قد كُرمت مؤخراً من قبل مهرجان نجوم الفن والإعلام، كأفضل دور أول عن دورها في مسلسل "أبو البنات"، الذي تتناول قصته عندما يحاول أب التعامل مع تحديات الحياة اليومية مع بناته وبذل الكثير من الحب والتضحية من أجلهن، ولكن القدر يكشف ما فعلته شقيقته "مرايم" بالماضي حيث بدلت إحدى بناته بابن مطربة الأفراح ليلى لغاية في نفسها، وتتوالى الأحداث، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد القفاص، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد خالد النشمي، ومن بطولة: الفنان إبراهيم الحربي، هبة الدري، مرام البلوشي، فهد باسم، فتات سلطان، في الشرقاوي، شوق الهادي، فهد باسم، أحمد النجار، كوثر البلوشي، نور محمود.

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