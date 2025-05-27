تكريم عبد المحسن النمر في مهرجان أوتنابيشتيم الدولي للإبداع بالعراق

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 مايو 2025 02:52 مساءً - كُرم الفنان عبد المحسن النمر في مهرجان أوتنابيشتيم الدولي للإبداع بالعراق، وشارك الفنان متابعيه صورة له مع السفير السعودي بدولة العراق أثناء حفل التكريم وعلق وكتب: "مع الأستاذ سعيد القحطاني المحترم نائب سعادة السفير السعودي بدولة العراق الشقيقة أثناء حفل التكريم بمهرجان اوتنابيشتيم الدولي للإبداع"، واختتم النمر وكتب: "كل الشكر والامتنان لسعادة السفير عبدالعزيز الشمري على اهتمامه ورعايته الكريمة".

عبد المحسن النمر يشكر شعب العراق.. فماذا كتب؟

وكان النمر قد نشر بوستر الإعلان عن تكريمه وكتب وقتها: " بكثير من الامتنان والشكر الجزيل لشعب العراق العزيز أعيش لحظات من الاعتزاز بتكريمي في مهرجان أتنابيشتيم الدولي للإبداع في أرض الإبداع". وعلق وقتها الفنان إبراهيم الحساوي على التكريم وكتب له: "تكريم مستحق يا أبا بدر ألف مبروك.. دمت في هذا الألق "

كما تفاعل مع تكريمه عدد من الفنانين، حيث كتب له الفنان حبيب غلوم: "ما شاء الله مبروك حبيبي التكريم تستاهل التميز والتقدير والاحترام"، فيما كتبت له الفنانة ميرفت يوسف: "إنسان راقي وتستاهل"، وعلق الفنان محمد علي المحسن وكتب له: "تستاهل التكريم يا بو بدر، يحق لنا جميعاً أن نفخر بك"، فيما كتب له أحد المتابعين: "ألف مبروك يستاهل تكريم الفنان أبو بدر كل التقدير والاحترام"، وكتب آخر: " تستاهل أبو بدر"، فيما كتبت متابعة: "عبد المحسن النمر راقي جداً "، وكتبت متابعة أخرى: "ألف مبروك أستاذ محسن.. نورّت بغداد بوجودكم"، وكتب أحد المتابعين: "ما شاء الله ألف مبروك تستاهل كل خير "، وبارك أحد المتابعين وكتب له: "حي هالطلة"، أما متابع آخر له كتب: "يا زين هاالابتسامة فديت روحك الحلوة يا النمر"، وكتبت متابعة: "منور الدنيا "، وكتبت أخرى: "أهلا وسهلاً منور العراق كله"، وعلقت متابعة أخرى وكتبت: "ألف مبروك التكريم ومنها للأعلى يا كابتن"، فيما كتبت متابعة: "ألف مبروك فناننا عبدالمحسن أرقي طلة وتستاهل أكثر نفخر بك دايماً أبداً قامة فنية كبيرة لا يمكن تتكرر، تركت بصمة كبيرة بكل أعمالك ناجحة الله يسعدك"، وكتب أحد المتابعين: "يا عيني على الإنجازات الحلوة تستاهل يا مبدعنا، فخورة فيك دائماً وكلي ثقة القادم أفضل تستاهل والله "، وعلق أحد المتابعين وكتب: "أبو بدر الأفضل دايماً "، فيما كتبت متابعة: "ألف مبروك وتستاهل كل الخير"، وعلق أحد المتابعين وكتب: "ألف مبروك تستاهل أكثر من كدا، والله فنان محترم وراقي ومبدع جداً ويتقن دوره ومتوقعين منه هالشي"، فيما علقت متابعة وكتبت له: "دائماً وأبقي وطلة، ألف مبروك وتستاهل كل خير فناننا الكبير ونتطلع لإنجازات أعظم، كل التوفيق ".

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كما أعاد النمر نشر صورة له مع فريد لفتة الحائز على لقب غينيس للأرقام القياسية ل10 مرات الذي علق وكتب فيها: "النجم السعودي عبدالمحسن النمر نوّرت بلدك الثاني العراق"المعزب" معانا اليوم في مهرجان أوتنابشتيم الدولي للإبداع في بغدادنا الحبيبة".

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وتفاعل عبد المحسن النمر مع الصورة والتعليق وكتب: "بالتأكيد شرف كبير لي".

فيما علقت الفنانة وفاء عامر على الصورة وكتبت: "النجم المحترم الموهوب الكبير العظيم تنور كل الاماكن بطلّتك".

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آخر أعمال الفنان عبد المحسن النمر

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وكان آخر عمل عُرض للفنان عبد المحسن النمر هو مسلسل "عابر سبيل" وهو درامي اجتماعي، عرض بالموسم الرمضاني 2025، وتسلط قصة العمل على قضايا ذوي الهمم، من خلال قصة شاب يتزوج من فتاة تنتمي لهذه الفئة المجتمعية، وتشاء الأقدار أن ينجبا طفلاً سليماً تماماً، وتواجه والدة هذا الشاب، التي تتولى الوصاية عليه، جشعاً من أقرب الناس إليها، محاولين الاستيلاء على منزلها، وتتوالى الأحداث، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ حسين الحليبي، وﺗﺄﻟﻴﻒ علي شمس، ومن بطولة الفنان عبدالمحسن النمر، عبدالله ملك، وفاء عامر، عبدالله بوشهري، جمعان الرويعي، ليلى عبدالله، منى حسين، سعود بوشهري، حسن عبدال، لطيفة المجرن، ابتسام عبدالله، شيماء رحيمي، زينب غازي، علياء محمد، ومبارك خميس.

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