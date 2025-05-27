"حكاية وراء كل باب".. فيلم تلفزيوني جمع فاتن حمامة بابنتها نادية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 مايو 2025 02:52 مساءً - تُعد الفنانة فاتن حمامة واحدة من أبرز فنانات زمن الفن الجميل، كام كان لها دورًا كبيرًا في إثراء السينما المصرية والعربية من خلال تجسيدها لبطولة عدد كبير من الافلام السينمائية التي تناولت من خلالها العديد من القضايا الإجتماعية لتستحق لقب "سيدة الشاشة العربية".

وإحتفالًا بيوم ميلاد سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، الذي يوافق اليوم 27 مايو، نستعرض لكم نجاحها في الأداء التمثيلي على مستوى الوطن العربي، وفيلم جمعها بإبنتها "نادية".

فاتن حمامة صاحبة المدرسة الخاصة في الأداء التمثيلي

على مدار سنوات مسيرتها الفنية نجحت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في أن يكون لها أسلوباً مُميزاً وأداءً خاصاً بالتمثيل مما جعلها نموذجاً يُحتذى به من الفنانات اللواتي جئن عقب ذلك، وصاحبة مدرسة خاصة بها في الأداء التمثيلي، وقد اعتمدت تلك المدرسة على الأداء الواقعي الشديد الذي جعل كل من يُشاهدها على الشاشة يقتنع بأنه يرى الشخصية التي تُجسدها.

وقد صنعت الفنانة فاتن حمامة علامة فارقة وهامة في تاريخ السينما المصرية والعربية من خلال أفلامها في السينما المصرية، التي تعاونت فيها مع كبار المُخرجين والفنانين، وأيضاً تميزت أفلامها السينمائية بعرض ومُناقشة العديد من القضايا الاجتماعية، وبشكل خاص قضايا المرأة، وقد امتدت المسيرة الفنية والسينمائية لفاتن حمامة لنصف قرن وقد تم تكريمها بعدد كبير من الجوائز والأوسمة في مصر والوطن العربي، وعلى مستوى العالم.

فيلم تلفزيوني يجمع سيدة الشاشة العربية بإبنتها

من المعروف لدى الجمهور بأن الفنانةكانت متزوجة من الفنان العالمي عمر الشريف وأنجبت منه نجلها طارق، إلا أن زيجتها الأولى جاءت من المُخرج السينمائي عز الدين ذو الفقار الذي أنجبت منه إبنتها "نادية" والتي جسدت معها بطولة

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تم عرض فيلم "حكاية وراء كل باب" عام 1979 وقد تميز خلال أحداثه بعرض 4 قصص مُختلفة جسدت بطولتها جميعًا الفنانة فاتن حمامة، وشارك ببطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم أحمد مظهر، أحمد رمزي، جميل راتب، صفية العمري وعدد كبير من الفنانين.

وقد شاركت ابنة الفنانة فاتن حمامة "نادية" خلال أحداث الفيلم من خلال تجسيد شخصية "الطفلة ميرفت"، وجاء الفيلم من إخراج سعيد مرزوق.

يُذكر أن الفنانة فاتن حمامة قد رحلت عن عالمنا في 17 يناير عام 2015 عن عمرٍ ناهز الـ 84 عامًا، بعد أن قدمت أعمالًا فنية وسينمائية وضعت إسمها بحروف من نور في تاريخ الفن المصري والعربي.

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