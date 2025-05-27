ماذا قالت بدرية البشر عن غراميات شارع الأعشى.. وكيف تفاعل معها متابعوها بعد الإعلان عن موسم ثانٍ للعمل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 مايو 2025 02:52 مساءً - أرادت الكاتبة والروائية بدرية البشر -بعد أن جاءتها العديد من التساؤلات عن بعض شخصيّات مسلسل "شارع الأعشى" الذي كتبته وقدم كعمل درامي بالموسم الرمضاني 2025 واستطاع أن يحقق نجاحاً كبيراً ونسبة متابعة بالسعودية والخليج والدول العربية- أن توضح برسالة جماعية للجميع وترد على تساؤلهم، خاصةً بعد أن صرحت الكاتبة مؤخراً عن موسم ثانٍ للعمل بأحد اللقاءات وأنه سيتم تصويره بشهر أغسطس القادم، وقالت فيه: "ما في وقت نكتب رواية جديدة، راح نطور الأحداث للشخصيات الموجودة وراح نضيف لهم خط درامي".

وهنا تفاعل متابعوها معها وأيضاً أيدت نسبة كبيرة من المتابعين أن تطور وتعطي مساحة أكثر بالموسم الثاني لشخصية "عطوى" و "ضاري" التي لعب دورهما كل من الفنانة طرفة الشريف والفنان عبدالرحمن بن نافع.

غلاف رواية غراميات شارع الأعشى

ونشرت بدرية البشر غلاف روايتها "غراميات شارع الأعشى" وعلقت وكتبت لمتابعيها: "لشخصيّات مسلسل "الأعشى" ولأنّني أَعجِزُ عن الإجابةِ على كُلِّ رسائلكنّ، أكتُبُ إليكنّ هذه الرّسالةَ الجماعيّة. كثيراتٌ منكنّ تساءَلنَ عن ضاري، وعطوى، ومتعب، وعواطف. وأُريد أن أُذكّركنّ أن هذهِ الشخصيّات خرجت من الورق، من الرواية، من الخيال، وليس لها وجودٌ إلّا في خيالنا. نحنُ من نحلمُ بها الآن، ونفكّرُ فيها، لكنها ظهرت لأنّ القصصَ الصّعبة هي التي تبحثُ عن علاج. هي التي تحتاجُ إلى فضاءٍ، وسَماء، وعيون. أمّا القصصُ الجميلة، تلك التي تُعاشُ وتحدث، فعادةً ما يُغفلُ أصحابُها عن روايتِها في غمرةِ السّلام، لأنّ السّلام لا يصرُخ. الجرحُ وحدهُ من يصرُخ، دالّاً على أصحابِه. عطوى، التي خاضتْ رحلةَ الشكِّ في الحُبّ والأمان. وضاري، الذي لا يُريد لعطوى أن تعيشَ قصّةَ التخلّي التي عاشتها أُمُّه، وضحى. ضاري، وحشُ الصحراء، الذي تحرّكهُ الرّغبةُ في الحماية. عواطف، التي خانتها شجاعتُها مرّتين، وتاهت في رغبتها أن “تكون”، لكن من دون أن تُغضب أحداً، وفي النّهاية أغضبتْ روحها. ومتعب، الذي لانَ، كي يُصبحَ الرجل الأقوى، بقلبٍ يتّسعُ للتضحية. ظنَّ أخيراً أنّ عواطف قد تكونُ المُكافأة! أُذكّركنّ أنَّ في داخِل كلّ شخصيّةٍ، نعيشُ نحن. فيهم انعكاساتُنا.. فيهم جِراحُنا القديمة.. فيهم أملُنا في التّغيير. هم ضوءُ الكلمات، وقدحُ الخيال حين يتجلّى في النّور. هم ظلالٌ في وهجِكم، فلا تُركّزوا كثيراً على ضاري، وعطوى، ومتعب، وعواطف، بل على ما يعكسونه منكم وإليكم، لأنهم سيفرحون حين يدركون أنّكم أنتم، أنتم من يُضيء بهم".

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وتفاعل متابعوها معها، حيث كتبت إحدى المتابعات "لولا فضل الله ثم ثنائية "ضاري" و"عطوى" لن ينجح مسلسل "شارع الأعشى" ولن يحدث هذا الصدى العالي للمسلسل إلى هذا اليوم ! كل الشكر لجهودهم التي بذلتوها في إخراج هذه الثنائية بشكل رائع جداً، ستظل هذه الثنائية أيقونة في تاريخ الدراما السعودية"، فيما كتبت متابعة: "عطوى من أفضل الشخصيات في الدراما السعودية ما بتتكرر، أنتظر الموسم الثاني بكل حماس لها ولزوجها ضاري"، وعلقت متابعة أخرى وكتبت: "عطوى وضاري أعظم ثنائي وأجمل قصة حب في تاريخ الروايات والأدب العربي، كل الشكر لك أستاذة بدرية على هذه القصة التي لا تستطيع مغادرة تفكيرنا والتي أثرت فينا بعمق ونظرنا من خلالها إلى معنى الحب الحقيقي والتضحية"، فيما كتبت متابعة: "ثنائية عطوى وضاري جميلة جداً شيء مستحيل يتكرر، أبدعتِ يا أستاذة بدرية وأيضاً أبدع الممثلون، طرفة الشريف وعبدالرحمن بن نافع "، وكتب متابع آخر: "عطوى وضاري ثنائية جميلة واستثنائية، عشنا معهما مشاعر ما توصف، ثنائية غير قابلة للنسيان، والقادم أجمل بإذن الله، كلنا ثقة فيك أستاذة بدرية"، فيما كتبت متابعة "أتمنى من كل قلبي إنك تتعمقين بشخصية "عطوى" و"ضاري" بالجزء الثاني، لأن الأغلب شاف شارع الأعشى عشانهم، نبي بالجزء الثاني ترضونا وتكثرون مشاهدهم"، وعلقت متابعة وكتبت: "ضاري وعطوى أجمل كوبل عرفه التاريخ، أتمنى تركزين عليهم في الجزء الثاني"، وكتبت متابعة: "يا جمال حروفك يا دكتورة، كأنكِ كتبتِ من قلوبنا، من داخلنا، من حبّنا لعطوى وضاري. شخصيّتان عشناهُم، بكينا معاهم، وابتسمنا من قلوبنا لحظاتهم، وفعلاً عطوى وضاري ما ننسى إنهم خرجوا من الورق، لكنهم ما خرجوا من قلوبنا وعاشوا فينا، و متحمّسين للجزء الثاني، وقلوبنا تنتظرهم والله يكتب لهم نجاح أكبر لأنهم يستاهلون شكراً لأنك كتبتيهم بهالحب دكتورة بدرية"، وعلقت إحدى المتابعات وكتبت: "قصة عطوى عميقة وجميلة جداً، وأداء طرفة للدور زادها جمالاً، لأنها جسّدت الشخصية بطريقة غير عادية. حسّستنا بأنها حقيقية لدرجة أنّه مستحيل أتخيل دور عطوى على أحد غير طرفة، لأنها تقمّصت الدور بشكل مُبهر أنتِ كاتبة مبدعة، شكراً لك، وطرفة ممثلة أكثر من رائعة الله يحفظها".

فيما كتب متابع: "حرفياً ما أذكر متى آخر مرة تابعت مسلسل سعودي، لكن والله تابعت عشان قصة عطوى و ضاري، أتمنى التركيز عليهما في الجزء الثاني، كلنا متشوقون ومنتظرون إبداع قلمك وخيالك"، وكتب آخر ""عطوى" أفضل شخصية نسائية بالمسلسل، أتمنى تركزوا على ماضيها لأنه أكثر قصة جذبت المشاهدين".

فيما كتبت إحدى المتابعات: "قصة عطوى أثرت فينا جداً أنا وأمي وجدتي وحتى أختي الصغيرة ! أجيال حركت مشاعرهم، قصة وشخصية جسدتها الممثلة المبدعة طرفة الشريف رغم قلة ظهورها إلا أنها لامست قلب المشاهد وأثارت فيه الفضول للتعمق بماضيها، أما بالنسبة لشخصية ضاري الرجل الشهم الأمان والحضن الكبير لعطوى أحببناه من حبه واحتوائه لها، وأخيراً نتمنى نشوفهم بشكل أعمق وأكبر بالموسم الثاني، ثنائي رائع جداً يمتلكون شعبية كبيرة لأول مرة أشوفها بالتلفزيون السعودي"، فيما كتب متابع "توليفة أبهرت الكثيرين ننتظر إبداعهم السنة القادمة بكُل صبر"، وكتبت متابعة "أكيد قصة "عطوى" تختلف ولها شعور غير، خصوصاً أداء طرفة الشريف الجميلة المبدعة اللي أعطت الدور حقه وزيادة بملامحها وجمالها الطبيعي اللي خلانا نحس فيها، ولغة عيونها اللي جذبت المتابع لها، شكراً على اختياركم للقصة وشكراً لاختياركم للفنانة اللي إلى اليوم وهي مأثرة علينا بقصتها رغم قلة مشاهدها وأدائها للشخصية، وشكراً طرفة الشريف وبإذن الله الجزء الثاني غير ويفوق الخيال".

وكتبت متابعة: "عطوى من أفضل الشخصيات في الدراما السعودية ما بتتكرر، أنتظر الموسم الثاني بكل حماس لها ولزوجها ضاري"، وكتب أحد المتابعين وعلق "لولا فضل الله ثم ثنائية ضاري وعطوى لن ينجح مسلسل شارع الأعشى، ولن يحدث هذا الصدى العالي للمسلسل إلى هذا اليوم ! كل الشكر لجهودهم التي بذلوها في إخراج هذه الثنائية بشكل رائع جداً، ستظل هذه الثنائية أيقونة في تاريخ الدراما السعودية"، فيما كتب آخر: "أتمنى من كل قلبي إنك تتعمقين بشخصية عطوى وضاري بالجزء الثاني، لأن الأغلب شاف شارع الأعشى عشانهم، نبي بالجزء الثاني ترضونا وتكثرون مشاهدهم"، كما علقت متابعة وكتبت: "ثنائية عطوى وضاري جميلة جداً شيء مستحيل يتكرر، أبدعتِ يا أستاذة بدرية و أيضاً أبدع الممثلون طرفة الشريف و عبدالرحمن بن نافع ".

وعلقت متابعة وكتبت: "عطوى وضاري ثنائية جميلة واستثنائية عشنا معهم مشاعر ما تنوصف، ثنائية غير قابلة للنسيان، والقادم أجمل بإذن الله كلنا ثقة فيك أستاذة بدرية"، وكتب متابع: "ضاري وعطوى أجمل كوبل عرفه التاريخ، أتمنى تركزين عليهم ف الجزء الثاني"، وكتبت إحدى المتابعات: "قصة عطوى عميقة وجميلة جداً، وأداء طرفة للدور زادها جمالاً، لأنها جسّدت الشخصية بطريقة غير عادية. حسّستنا بأنها حقيقية لدرجة أنّه مستحيل أتخيل دور عطوى على أحد غير طرفة، لأنها تقمّصت الدور بشكل مُبهر، أنتِ كاتبة مبدعة، شكراً لك، وطرفة ممثلة أكثر من رائعة الله يحفظها"، فيما علقت متابعة وكتبت: "يا جمال حروفك يا دكتورة، كأنكِ كتبتِ من قلوبنا، من داخلنا، من حبّنا لعطوى وضاري. شخصيّتان عشناهُم، بكينا معاهم، وابتسمنا من قلوبنا لحظاتهم، وفعلاً عطوى وضاري ما ننسى إنهم خرجوا من الورق، لكنهم ما خرجوا من قلوبنا وعاشوا فينا، ومتحمّسين للجزء الثاني، وقلوبنا تنتظرهم والله يكتب لهم نجاح أكبر لأنهم يستاهلون، شكراً لأنك كتبتيهم بهالحب دكتورة بدرية"، وعلقت أخرى وكتبت "الصراحه ما حبينا عطوى كثر ما حبينا إللي تمثلها صدق طرفة أعطت الشخصية حقها وخلتنا نعيش مشاعرها"، وعلق أحدهم وكتب: "عطوى أفضل شخصية نسائية بالمسلسل أتمنى تركزوا على ماضيها لأنها أكثر قصة جذبت المشاهدين".

كما كتب أحد المتابعين: "عطوى يا خي فيها صلابة رغم الظروف اللي صارت لها وطرفة قدرت توصل لنا كل ها المشاعر بتعابيرها بعيونها وبنبرتها صدق، إنها مو بس جسدت عطوى هي أعادت تعريف الشخصية وفوق هذا كانت تلقائية ما حسينا أنها تتكلف الدور وكأنها عاشت عطوى صدق، والدليل كلنا هنا ما تخطينا"، كما كتبت متابعة: "قصة عطوى أثرت فينا جداً أنا وأمي جدتي وحتى أختي الصغيرة ! أجيال حركت مشاعرهم قصة وشخصية جسدتها الممثلة المبدعة طرفة الشريف رغم قلة ظهورها، إلا أنها لامست قلب المشاهد وأثارت فيه الفضول للتعمق بماضيها، أما بالنسبة لشخصية ضاري الرجل الشهم الأمان والحضن الكبير لعطوى أحببناه من حبه واحتوائه لها، وأخيراً نتمنى نشوفهم بشكل أعمق وأكبر بالموسم الثاني ثنائي رائع جداً يمتلكون شعبية كبيرة لأول مرة أشوفها بالتلفزيون السعودي"، وكتب متابع آخر: "طرفة الشريف وعبدالرحمن بن نافع "ضاري و عطوى" أفضل ثنائية شافتها عيني في الدراما الخليجية والسعودية بشكل خاص أول مرة أحب مسلسل سعودي وأتعمق فيه كذا والسبب يعود لقصة عطوى واللي حبها ضاري كان شيء خرافي وصدقوني تابعنا المسلسل إلا عشان قصة هذه ولا الاثنين اللي مكسرين الدنيا".

مسلسل "شارع الأعشى"

أما مسلسل "شارع الأعشى" فتدور أحداثه في حقبة السبعينيات من القرن الماضي، حيث يتناول حياة الشارع الشهير وهو شارع الأعشى الذي كان يتمتع بحضور اجتماعي وثقافي قوي في تلك الفترة، والقصة تسلط الضوء على ثلاث فتيات، ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ بدرية البشر، ومن بطولة الفنانة إلهام علي، خالد صقر، ريم الحبيب، بدر محسن، عهود السامر، براء عالم، آلاء سالم، طرفة الشريف، لمى عبدالوهاب، مها الغزال، أميرة الشريف، نايف البحر، تركي اليوسف، عايشة كاي، مها غزال، بالإضافة إلى العديد من النجوم الآخرين.

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