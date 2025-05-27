والدة حلا الترك تكشف سبب غيابها عن حفل تخرج إبنتها

ميرنا وليد - بيروت - كشفت والدة الفنانة البحرينية حلا الترك عن سبب عدم حضور حفل تخرج إبنتها، بعد أن وصلها العديد من الرسائل التي تتساءل عن سبب غيابها.



وعلقت والدة الترك قائلة :"كل قاعد يسألني إنه أنا ليش ما نزلت حق يعني تخرج حلا، ما زبطت لأنه عبد الله عنده امتحانات وما فيني أتركه لوحده، يعني ما بصير إني أتركه وأروح التخرج، بعد أبوها هناك وأخوها، فما في حدا أتركه معه يعني مش ما زبطت".

وأضافت منى السابر قائلة :"بس حابه الكل يسأل إنه أنا ليش ما رحت التخرج.. والعكس يعني أنا حكيت معها وقلت لها ماما، يعني عايدتها وباركت لها وإن شاء الله يا رب منها للأعلى.. بالعكس يعني، يعني أنا كنت أتمنى، بس الظروف كمان ما بتحكم الواحد هيك يعني يكون. بس حبيت أوضح لأنه من كثر الدايركت، كثير أسئلة وكثير مسجات".