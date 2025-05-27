إبنة زوج كارول سماحة تعلّق على عودتها إلى المسرح بعد وفاة والدها

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ميرنا وليد - بيروت - تحدثت إبنة المنتج المصري الراحل وليد مصطفى، عن عودة زوجة والدها الفنانة اللبنانية كارول سماحة إلى المسرح، بعد وفاة والدها، مؤكدة أنها تدعمها بكل شيء.
وقالت أمينة في تصريحات لـ Et بالعربي: "أحب أقول لها إحنا عيلة واحدة، والحمد لله إحنا عيلة، إحنا عيلة واحدة بجد يعني، هي أمي الثانية، وأنا أحب أشكرها على الوقفة، وأحب أباركلها على حفلتها في لبنان، وإحنا عيلة واحدة يعني تالا دي اختي. اللي إحنا بنعمله النهارده ده عشان نكمل مسيرة ابي ونكون لتالا كمان"، لافتة الى أن ما تقومان به "هو ده القوة، الفن ده قوة، والفن إنتِ بتعرفي تعبّري عن مشاعرك كتير قوي فيها، فدي كانت قوة من كارول إن هي بعد الوفاة مباشرة تقدر وتطلع على المسرح، وأنا بحييها على حاجة زي دي، وإحنا برضه بنحاول نسعى، والحياة تكمل".
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