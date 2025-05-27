ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة فرح الهادي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو استعرضت فيه أغرب هدية حصلت عليها مؤخرًا من زوجها الممثل عقيل الرئيسي.

وظهرت فرح الهادي في الفيديو وهي تفتح صندوقاً فخماً مزيّناً بشريطة حمراء، وأخرجت منه حذاء غريب الشكل وضخم باللون الأحمر اللامع.

كما ظهرت فرح وهي ترتدي الحذاء وتحاول السير به، إلا أنها فقدت توازنها وكادت أن تقع. وقالت فرح بطريقة طريفة: "شوفوا هالهدية... والله عقيل صار يختار أشياء أغرب من الخيال!" ثم حاولت ارتداء الحذاء والمشي به، لكنها فقدت توازنها في لحظة خاطفة وسقطت على الأريكة قائلة: "والله وقعت! بس يضحك... بس والله ثقيل!".

كانت هذه تفاصيل خبر عقيل الرئيسي يقدم هدية غير متوقعة لزوجته فرح الهادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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