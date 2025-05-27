نوال الزغبي تعلن موعد طرح أول أغنية من ألبومها الجديد

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عن إطلاق أول أغنية من ألبومها الجديد، اليوم عند الساعة 6 مساءً بتوقيت بيروت، على جميع المنصات الرقمية.



وكتبت نوال الزغبي عبر حساباتها الرسمية:

"أول غنية من الألبوم بتنزل اليوم الساعة ٦ بتوقيت بيروت، راح تسمعوا شي من القلب... شاركوني رأيكن أول ما تسمعوها!"

أما عن الفيديو كليب، فأكدت نوال الزغبي أنه سيُطرح غدًا، ما زاد من حماسة الجمهور الذي ينتظر جديدها بفارغ الصبر.

يُذكر أن لـ نوال الزغبي جمهوراً واسعاً في لبنان والدول العربية، وأعمالها تحصد دائمًا نجاحات كبيرة على الصعيدين الفني والجماهيري.