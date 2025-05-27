شكرا لقرائتكم خبر عن كانى ويست يتهم كيم كاردشيان باستغلال أبنائهما وحرمانه من التواصل معهما والان مع تفاصيل الخبر

ظهرت تطورات جديدة صادمة فى دراما العلاقة بين كانى ويست وكيم كاردشيان، حيث يزعم مغنى الراب، الآن أن الرسالة القانونية النارية التى قيل إنه أرسلها لها كانت فى الواقع "خدعة"، حيث زعم تقرير لموقع TMZ، يوم الجمعة، أن كانى ويست رفع دعوى قضائية يتهم فيها نجمة تليفزيون الواقع باستغلال أطفالهما الأربعة.

ودخل النجم الفائز بجائزة جرامى، البالغ من العمر 47 عامًا، فى صدامات متكررة مع كيم كاردشيان، 44 عامًا، بشأن تربية أطفالهما - نورث، 11 عامًا؛ وسانت، 9 أعوام؛ وشيكاغو ، 7 أعوام؛ وسالم، 5 أعوام - مدعيًا أنه مُنع من قضاء الوقت معهم، وفى شهر مارس الماضى، أثار ردود فعل عنيفة بسلسلة من التغريدات التى اشتكى فيها من سيطرة "امرأة بيضاء" على أطفاله السود.

فى أحدث أغانيه، التى صدرت يوم الخميس، رفع "ويست" الصدام أكثر، حيث قال إن معركته المريرة على الحضانة مع كيم هى التى "جعلته نازيًا"، ويوم الجمعة الماضى، أفاد موقع TMZ أن كانى أرسل خطابًا يتهم فيه كيم بترك ابنتهما "نورث" فى سيارة متوقفة أثناء دخولها إلى حفل Met Gala، لكن الآن أصدر متحدث باسم كانى، بيانًا مذهلاً، قال فيه إن "المغنى الشهير لم يصدر مثل هذه الرسالة أبدًا، وأن موقع TMZ وقع ضحية خدعة".

وقال الممثل القانوني، لموقع "Page Six"، من الواضح أن الرسالة مزورة، ولم يطلب موقع TMZ التعليق قبل نشر القصة، وفي صباح اليوم التالي، أرسلوا إلينا بريدًا إلكترونيًا أعادوا النظر فيه، متسائلين عما إذا كانت "خدعة دعائية"، وقلنا قد وقعتم في فخ الاحتيال".

وبدأت هذه القصة، بزعم أن كاني ويست طلب من محاميته كاثي جونسون، إرسال خطابًا إلى محامية كيم القوية، لورا واسر، مكتوبا فيه أن المذكرة تتعلق "برفاهية وحضانة أطفال السيد ويست القُصر: نورث ويست، وسانت ويست، وشيكاغو ويست، وسالم ويست"، وفقا للتقرير الأولي على موقع TMZ.

وعلم موقع "ديلي ميل"، أن جونسون يدعي أنه يمثل مكتب محاماة مقره في إسبانيا، والذي يزعم بحسب التقارير، أنه يتمتع بالاختصاص القضائى فى الولايات المتحدة، ومع ذلك، فإن رقم الهاتف المدرج للشركة لم يعد فى الخدمة، وكان مرتبطًا فى السابق بوكالة سفر.

وعلاوة على ذلك، فقد ظهر أن رسالة كانى تدعى أن جونسون يعمل لصالح منظمة تسمى JB Law Firm ومقرها فى بالما - حيث لم يجد موقع TMZ أى سجل لأى شركة محاماة تعمل تحت هذا الاسم، وعلى الرغم من وجود شركة تحمل هذا الاسم فى جزر الكنارى، فإنه من غير الواضح ما إذا كان جونسون مرخصًا له بالعمل كمحامٍ في كاليفورنيا، حيث تعيش كيم والأطفال.

وفى الرسالة التى أشير إلى أنها "خدعة"، يتهم كاني ويست، طليقته كيم كاردشيان، بانتهاك حقوقه الأبوية وتسوية طلاقهما بثلاث طرق رئيسية، حيث تزعم المذكرة أن كيم أحضرت ابنتهما نورث البالغة من العمر 11 عامًا إلى حفل Met Gala في وقت سابق من هذا الأسبوع وتركتها "دون مراقبة في سيارة خلال أجزاء من الحدث، وأنه في أو حوالي 5 مايو 2025، أحضرت كيم، نورث ويست إلى حفل Met Gala في مدينة نيويورك، مما عرضها لقدر كبير من الاهتمام الإعلامي".

وتشير التقارير إلى أن نورث تُركت دون مراقبة في السيارة خلال أجزاء من الحدث، مما شكل خطرا على سلامتها، وتزعم الرسالة أيضًا أن كيم تجاهلت اعتراضاته المتكررة على ظهور نورث على "تيك توك"، وكتبت أنها استمرت في نشر "صور ومقاطع فيديو" لابنتهما على الرغم من موقفه.

كيم كاردشيان

ويشار هنا إلى أن كارداشيان حضرت حفل Met Gala لعام 2025 بمفردها يوم الاثنين 5 مايو، ولكن في حين أنه من غير الواضح ما إذا كانت ابنتها نورث كانت تنتظر في السيارة أثناء الحدث، أكدت كارداشيان أن الفتاة المراهقة سافرت إلى مدينة نيويورك معها.

وقالت نجمة تليفزيون الواقع، لمجلة "فوغ" على السجادة الحمراء: "في كل مرة آتي فيها إلى متحف متروبوليتان، أحب اصطحاب ابنتي الكبرى معي، لرؤيتي أستعد، وجميع عماتها "كيندال وكايلي جينر"، في الفندق، ونستعد جميعًا معًا، لذا فهي مجرد بضعة أيام ممتعة"، كما أظهرت لقطات نشرتها كارداشيان على مواقع التواصل الاجتماعي، "نورث" بجانبها في الأيام التي سبقت الحفل المرصع بالنجوم.

فيما تزعم الرسالة - المشكك في صحتها - أيضًا، أن كيم حرمته من "الوصول المجدي" إلى أطفالهما الأربعة، وهو ما يزعم أنه ينتهك اتفاقية حضانتهما بشأن التربية المتساوية واتخاذ القرارات المشتركة، وتشير الرسالة المتنازع عليها إلى أن كاني لم ير "سانت" على الإطلاق هذا العام، وكان لديه اتصال "مقيد بشكل غير معقول" مع أطفاله الآخرين، وفقًا للموقع.

ومع ذلك، يبدو أن هذا الادعاء بشأن "سانت" غير دقيق؛ إذ تُظهر الصور الملتقطة في يناير الماضى، كاني مع سانت، وشيكاغو، وسالم خلال رحلة عائلية إلى اليابان، وأخيرا، تتهم الرسالة "الاحتيالية"، كيم باستغلال نورث "لتحقيق مكاسب شخصية أو تجارية" من خلال نشر محتوى لها في مناسبات عامة، وتقول الرسالة إن هذا السلوك "يتجاهل حقوقه في الحضانة المشتركة ومعارضته المعلنة لظهور أطفاله علناً".

فيما قالت مصادر مقربة من كيم، لموقع TMZ، إن كاني لم يبذل جهدا كبيرا لرؤية الأطفال هذا العام، وعندما فعل ذلك، لم تمنعه ​​كيم أبدا من الوصول إليهم، وتأتي هذه الخطوة القانونية بعد أن استهدف كاني، كيم، وأشار إلى حياته الجنسية مع زوجته بيانكا سينسوري ، واستمر في إعلان حبه لأدولف هتلر عندما أصدر الفيديو الموسيقي لأغنيته الجديدة Heil Hitler (Hooligan Version).