شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم المشروع x يقترب من 3 ملايين جنيه فى شباك تذاكر ليلة أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فيلم المشروع x بطولة النجم كريم عبد العزيز قائمة الإيرادات، أمس الاثنين، حيث حقق 2 مليون و808 آلاف جنيه فى شباك التذاكر فى السينمات المختلفة، حيث من المتوقع أن تتزايد إيرادات الفيلم خلال الفترة المقبلة.

ويُعد فيلم المشروع X أحد أضخم الإنتاجات السينمائية فى تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره فى خمس دول هى: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائى العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.

فيلم المشروع X من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم: ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.

