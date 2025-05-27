شكرا لقرائتكم خبر عن شمس ابنة الشاعر الراحل ناصر الجيل تحتفل بخطوبتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت شمس الجيل، ابنة الشاعر الراحل ناصر الجيل، بخطوبتها على المهندس أحمد عصام عزام، وذلك فى أجواء عائلية مبهجة بحضور الأهل والأصدقاء المقربين.

في سياق متصل، تواصل الفنانة أصالة نصري تخليد ذكرى الشاعر الراحل ناصر الجيل، حيث سجّلت مؤخراً أغنية جديدة من كلماته، تعدّ آخر ما كتبه قبل وفاته في 16 يناير 2023، الأغنية من ألحان محمود خيامي، والهندسة الصوتية لماهر صلاح، وشهد جلسة التسجيل حضور شمس ابنة الشاعر الراحل، إلى جانب زوج الفنانة أصالة، الشاعر فائق حسن.

وكان الراحل ناصر الجيل قد شكّل ثنائياً ناجحاً مع الملحن محمود خيامي، قدّما خلاله عدداً من الأغاني الناجحة، من أبرزها: "بعشقك" و"ما بهزرش" مع راغب علامة، و"سؤال بسيط" لأصالة، و"كل ليلة" لهاني شاكر، و"متلخبطة" لأنغام. كما تعاون مع عدد كبير من نجوم الوطن العربي، من بينهم نبيل شعيل، ديانا حداد، يارا، إيهاب توفيق، بوسي، وكارمن سليمان.