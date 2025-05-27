رود ستيوارت يتسلم جائزة الإنجاز مدى الحياة.. فمن سلّمه الجائزة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 مايو 2025 01:18 مساءً - في لحظة وفاء تُرجمت لأفعال، سلط حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية الضوء على قيمة إنسانية نبيلة تعبّر عن الامتنان لجيلٍ قدّم وضحّى وبنى، ليس من خلال تقديم جائزة إنجاز مدى الحياة للنجم رود ستيوارت فقط، بل حرص القائمون على الحفل على اختيار أبناء ستيوارت لتقديم الجائزة له بأنفسهم.

أبناء رود ستيوارت على مسرح حفل جوائز الموسيقى الأمريكية

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حصل رود ستيوارت، البالغ من العمر 80 عاماً، على تكريم في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2025، من خلال إهدائه جائزة إنجاز مدى الحياة. وقد كانت المفاجأة التي لم يتوقعها من أبنائه، فهم من سلموا والدهم الجائزة.

وقد سلم ستيوارت الجائزة خمسة من أبنائه الثمانية: كيمبرلي، 45 عاماً، شون، 44 عاماً، روبي، 37 عاماً، رينيه، 32 عاماً، وليام، 30 عاماً، الذين ما إن صعد على المسرح غلبت عليه مشاعر البوح فعانقهم.، وقال للجمهور: "أنا في غاية الدهشة. لم أكن أعلم بوجودهم هنا - أبنائي".

وأضاف: "عندما بدأت الغناء في أوائل الستينيات، قبل أن تصلوا جميعاً إلى هنا بوقت طويل، كان سبب دخولي هذا المجال هو طموحي الشديد للغناء. كان هذا كل ما أردت فعله. لم أكن أريد أن أصبح ثرياً أو مشهوراً، وها أنا ذا بعد بضع سنوات، أفوز بهذه الجائزة الرائعة".

ثم أعرب عن امتنانه للفنانين الذين أثروا فيه، مثل سام كوك، وديفيد روفين، ومادي ووترز.

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رود ستيوارت يُمتع الجمهور بإحدى كلاسيكياته

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وأثناء الحفل، أدى ستيوارت إحدى أغانيه الكلاسيكية الخالدة، أغنية " Forever Young التي تعود لعام 1988، مسجلاً بذلك أول أداء له في حفل توزيع الجوائز منذ عام 2004. ومع ذلك، أضاف الموسيقي الأسطوري لمسة مميزة على الأغنية بفاصل موسيقي شعبي في منتصفها.

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القائمة الكاملة لجوائز الموسيقى الأمريكية

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فنان العام: بيلي إيليش.

فنان العام الجديد: غرايسي أبرامز.

ألبوم العام: بيلي إيليش- Hit Me Hard and Soft.

أغنية العام: بيلي إيليش- Birds of a Feather.

أفضل تعاون لهذا العام: ليدي غاغا وبرونو مارس- Die with a Smile.

أغنية العام الاجتماعية: دوتشي - Anxiety.

الفنان المتجول المفضل: بيلي إيليش.

أفضل فيديو موسيقي: ليدي غاغا وبرونو مارس- Die with a Smile.

فنان البوب المفضل: برونو مارس.

فنانة البوب المفضلة: بيلي إيليش.

ألبوم البوب المفضل: بيلي إيليش - Hit Me Hard and Soft.

أغنية البوب المفضلة: بيلي إيليش - "Birds of a Feather".

فنان الريف المفضل: بوست مالون.

فنانة الريف المفضلة: بيونسيه.

الثنائي أو المجموعة الريفية المفضلة: دان + شاي.

ألبوم الريف المفضل: بيونسيه – Cowboy Carter.

أغنية الريف المفضلة: بوست مالون بالتعاون مع مورغان والين - "I Had Some Help".

فنان الهيب هوب المفضل: إمينيم.

فنانة الهيب هوب المفضلة: ميغان ذي ستاليون.

ألبوم الهيب هوب المفضل: Eminem – The Death of Slim Shady (Coup de Grâce).

أغنية الهيب هوب المفضلة: كندريك لامار- Not Like Us.

فنان الـR&B المفضل: ذا ويكند.

فنانة الـR&B المفضلة: SZA.

ألبوم R&B المفضل: The Weeknd – Hurry Up Tomorrow.

أغنية R&B المفضلة: SZA – "Saturn".

فنان اللاتينية المفضل: باد باني.

فنانة اللاتينية المفضلة: بيكي جي.

الثنائي أو المجموعة اللاتينية المفضلة: خوليون ألفاريز.

الألبوم اللاتيني المفضل: Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos.

الأغنية اللاتينية المفضلة: شاكيرا- Soltera.

فنان الروك المفضل: توينتي ون بايلوتس.

أغنية الروك المفضلة: لينكين بارك - The Emptiness Machine.

ألبوم الروك المفضل: توينتي ون بايلوتس - Clancy.

فنانة الرقص/الإلكترونيات المفضلة: ليدي غاغا.

الموسيقى التصويرية المفضلة: Arcane League of Legends: الموسم الثاني.

فنان الأفروبيتس المفضل: تايلا.

فنان الـ K- POP المفضل: آر إم.

جائزة الأيقونة: جانيت جاكسون.

جائزة الإنجاز مدى الحياة: رود ستيوارت.

جائزة صوت المخضرمين: زاك براون.

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