ثنائية جديدة على الشاشة: إلهام الفضالة وسعيد قريش في مسلسل بعنوان أثر بارد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 مايو 2025 01:18 مساءً - بدأ فريق عمل مسلسل "أثر بارد" التحضيرات الأولى لانطلاق التصوير، وهو العمل الذي يجمع بين النجمة الكويتية إلهام الفضالة والفنان السعودي سعيد قريش، في ثنائية درامية ينتظرها الجمهور بشغف.

المسلسل من تأليف الكاتب محمد عبد الحليم شمس، وإخراج باسم شعبو، بينما لا تزال تفاصيل القصة طي الكتمان، إذ لم يُكشف بعد ملامح الحبكة أو طبيعة الشخصيات التي يجسدها الأبطال، ما يضفي على المشروع مزيدًا من الغموض والتشويق.

ملصق مبدئي لمسلسل أثر بارد

ومن جانبه، بدأ الفنان سعيد قريش الترويج للمسلسل، من خلال نشر ملصق مبدئي للعمل عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، ظهر عليه جميع النجوم المشاركين في العمل.

ويشارك في بطولة العمل أيضًا نخبة من الأسماء من مختلف أنحاء الخليج والعالم العربي، منهم: ناصر عباس، شملان العميري، رهف العنزي، مهدي برويز، غرور صقر، وحنين حامد.

"أثر بارد" يعد من الأعمال المنتظرة في الموسم الدرامي المقبل، خاصةً مع التركيبة المتنوعة في طاقم التمثيل، وتعاون أسماء بارزة على مستوى الكتابة والإخراج.

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أحدث المشاركات الدرامية لـ إلهام الفضالة وسعيد قريش

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جدير بالذكر أن النجمة إلهام الفضالة كانت لها مشاركة مميزة في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "بيت حمولة"، إذ ظهرت خلال أحداثه بشخصية "جميلة" وهى أم أرملة تتلاعب بحياة أولادها وأزواجهم، مما يثير صراعات حول التقاليد والرغبات الشخصية، وكل ذلك باسم حبها الخانق لهم، والعمل من تأليف جميلة جمعة ومن إخراج سائد بشير الهواري، وضم عدد آخر من النجوم ومنهم، طيف، شهد الياسين، في الشرقاوي، ليالي دهراب، حسين الحداد، شيلاء سبت.

بينما شارك الفنان سعيد قريش في مسلسل "عندما يعشق الرجال" الذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي تتخللها أحداث مليئة بالانتقام بين أفراد العائلة الواحدة، وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين منهم، تركي اليوسف، محمد الفش، فاطمة الشريف وآخرين.

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