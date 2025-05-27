هشام ماجد يطالب بدعم مرضى التوحد بهذه الطريقة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 مايو 2025 01:18 مساءً - نشر الفنان هشام ماجد عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام مقطع مصور كشف من خلاله عن دعمه الكامل لمرضى التوحد.

هشام ماجد يدعم مرضى التوحد

View this post on Instagram A post shared by Egyptian Autistic Society (@autismegypt)

أكدأنه سيتبرع بجزء من وقته للتواصل معهم وتكوين صداقات مميزة تجعلهم يشعرون بالحب والدعم وذلك من خلال إحدى التطبيقات الالكترونية. ووجه هشام ماجد رسالة لمتابعيه وقال: "بدعوكم للتواجد في التطبيق كمتطوعين، جواه أصدقاء كتير عندهم توحد، محتاجين يبقى لهم أصدقاء، وإنت تقدر تخش وتقول أنا مستعد أعمل أي حاجة، أخرج معاه أو نلعب سوا كورة أو نروح سوا السينما".

وقال أنه ينوي التواصل مع مصابي التوحد بطريقة مختلفة قائلاً: "أنا هدخل التطبيق وأقول اللي عايز يحضر تصوير معايا ينور، وهعمل أصدقاء كتير جدا على التطبيق".

تفاعل عدد كبير من جمهور هشام مع هذا المقطع، وأبدوا اعجابهم بتصرفه الإنساني وطريقته في التعامل مع هذا الموقف.

"أشغال شقة جدًا" آخر أعماله

حقق النجمنجاحاً كبيراً بمسلسل "أشغال شقة جداً"، والذي تصدّر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة عندما عُرض خلال موسم مسلسلات رمضان 2025. العمل الذي كشف المخرج محمد دياب عن رفضه من معظم النجوم عندما عُرض عليهم، ولكنه منذ عرضه بجزئه الأول والثاني، حاز العديد من الإشادات، وكان من أبرزها الهضبة عمرو دياب، المؤلف والسيناريست تامر حبيب، تامر حسني، نيللي كريم، وهند صبري، مصطفى قمر، وغيرهم من النجوم.

وفي الموسم الثاني من مسلسل "أشغال شقة جداً"، تزداد معاناة الطبيب الشرعي "حمدي- هشام ماجد" وزوجته الإعلامية "ياسمين- أسماء جلال" مع السيدات اللواتي يستعينان بهن من أجل مساعدتهما في أعمال المنزل وتربية طفليهما. وكشف البرومو عن ظهور عدد من الفنانين كضيفات شرف خلال الحلقات، وذلك على غرار ما حدث في الجزء الأول، وأبرزهن: آية سماحة، ناهد السباعي، نسرين أمين، ودنيا ماهر، وإنتصار.

يمكنك متابعة هشام ماجد يكشف إصابته بالكورونا أثناء تصوير أشغال شقة جدًا.. ويجيب عن وجود جزء ثالث

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».