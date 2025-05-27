صدام قوي بين كريم محمود عبد العزيز وأحمد غزي في برومو مسلسل ممكلة الحرير

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 مايو 2025 01:18 مساءً - أشعل البرومو الترويجي لمسلسل "مملكة الحرير" حماس المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن نشره النجم كريم محمود عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" تمهيداً لعرضه قريباً.

مونولوج درامي

البرومو الذي نشره الفنان كريم محمود عبد العزيز قدم لمحة مشوقة عن أجواء العمل، الذي ينتمي إلى نوعية الدراما الفانتازية التاريخية، ويجمع بين الصراع على الحكم والخطوط الأسطورية، في إطار بصري غني وحبكة توحي بصراع دموي يدور في عالم تخيلي.

افتُتح الفيديو بمونولوج درامي يحمل إسقاطات على قصة "قابيل وهابيل"، جاء فيه: "زمان الأخ قتل أخوه، والأرض اتلعنت بسببه... إحنا كلنا ولاد القاتل، ورثنا اللعنة من جيل لجيل، لغاية جيلنا أهالي مملكة الحرير." هذه العبارات مهدت لمواجهة مصيرية بين شقيقين يتنافسان على عرش المملكة.

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مواجهة مرتقبة

كما كشف البرومو أيضاً، عن صدام محتدم بين، تتصاعد حدته وسط عالم خيالي يتسم بالغموض، القتال، والمؤامرات. ومن المشاهد اللافتة في الإعلان، ظهوروهو يخفي إحدى عينيه، قبل أن يكشف عن تباين لونيهما، في إشارة رمزية توحي بالغموض الذي يحيط بشخصيته.

كما لم تخلُ اللقطات من ظهور نجوم آخرين، أبرزهم عمرو عبد الجليل وأسماء أبو اليزيد، ما يزيد من ثقل التوقعات بشأن العمل المرتقب.

مسلسل " ممكلة الحرير"

المسلسل يتميز بإنتاج ضخم، وتم تصوير مشاهده في ثلاث دول مختلفة، ويجمع بين عناصر الخيال والمغامرة، إلى جانب صراع على السلطة ضمن أحداث مشوقة، ويشارك في بطولته عدد من النجوم، من بينهم، أسماء أبواليزيد، أحمد غزي، وعمرو عبدالجليل، إلى جانب مجموعة من الوجوه الأخرى، و من إخراج وتأليف بيتر ميمي.

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تجربة درامية ناجحة في البيت بيتي 2

حقق النجم كريم محمود عبد العزيز نجاحاً جماهيرياً كبيراً في مسلسل "البيت بيتي2" الذي عُرض العام الماضي، إذ نال هذا الجزء استحسان شريحة كبيرة من محبي الأعمال الدرامية ولا سيما من محبي الكوميديا وعالم الخيال، ودارت أحداثه حول "بينو" مصطفى خاطر و"كراكيري" كريم محمود عبد العزيز، اللذان يخوضان رحلة رعب جديدة بعد قبولهما دعوة إلى أحد الفنادق، مليئة بالمواجهات الخارقة للطبيعة التي لا تشبه شيئاً مما واجهاه سابقاً وتحديداً خلال أحداث الجزء الأول، وشارك في العمل عدد من النجوم منهم، الفنان سليمان عيد، سامي مغاوري، أحمد بدير، محمد أوتاكا، وغيرهم.

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