تفاصيل الحالة المرضية التي تعاني منها الملكة رانيا وهذه أعراضها

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الملكة رانيا عن غيابها عن احتفالية مناسبة الاستقلال بسبب ألم في الظهر مؤكدة انها انضمت الى نادي مرضى "ديسك" لكن ما هي هذه الحالة ؟

يُعرف مرض "الديسك" بأنه الاسم الشائع لحالة الانزلاق الغضروفي، أو ما يُعرف طبيًا بالفتق النخاعي.

وتحدث هذه الحالة عندما يخرج جزء من الغضروف الموجود بين فقرات العمود الفقري عن موضعه الطبيعي، مما يؤدي إلى ضغط على الأعصاب المجاورة. هذا الضغط يسبب مجموعة من الأعراض التي قد تختلف في شدتها من شخص لآخر.

من أكثر الأعراض شيوعًا: الشعور بألم في أسفل الظهر يمتد أحيانًا إلى الأرداف أو الساقين، بالإضافة إلى الشعور بالخدر أو التنميل في أحد الأطراف، وكما يظهر ضعف في العضلات، خصوصاً في الساق أو القدم. كما يمكن أن يزداد الألم مع الجلوس لفترات طويلة، أو عند الانحناء، أو رفع الأشياء. وقد يعاني المصاب أيضًا من صعوبة في الحركة أو في الحفاظ على وضعية الجلوس لفترة ممتدة.

تستدعي هذه الحالة تقييمًا طبيًا دقيقًا، حيث يمكن أن تتطلب الراحة والعلاج الطبيعي، وفي بعض الحالات قد تُوصى بتدخل جراحي إذا لم تتحسن الأعراض مع العلاجات المحافظة.