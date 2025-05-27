داليدا خليل تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها بطريقة مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الفنانة اللبنانية داليدا خليل، بعيد ميلاد شقيقتها بطريقة مؤثرة، عبر منشور على حسابها الرسمي.



وشاركت داليدا متابعيها عبر صفحتها الرسمية صورة لها برفقة شقيقتها، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "عيد ميلاد سعيد لواحدة من أقوى قطع قلبي... رابطة الأخوّة هي هدية لا أعتبرها أمرًا مسلّمًا به — وأنتِ، لقد شكّلتِ جزءًا منّي لا يمكن لأي أحد آخر أن يشكّله."

وأضافت: "لقد علّمتِني ما يعنيه أن تكوني حاضرة في كل من الصمت والعواصف. حتى عندما نكون بعيدتين، أنتِ معي في التفاصيل الصغيرة التي تهم. في طريقتي في الكلام، في طريقتي في الحب، في طريقتي في إيجاد طريقي للعودة إلى نفسي".

وتابعت: "أنت لا يمكن استبدالك، تمامًا كما أنتِ... أنا ممتنّة لوجودكِ اليوم، ودائمًا. عيد ميلاد سعيد يا أختي الجميلة."