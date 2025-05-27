ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الفنانة البحرينية حلا الترك بتخرجها من الجامعة بعد ان درست اختصاص تصميم الأزياء، في حفل شهد حضور والدها، المنتج البحريني محمد الترك.
وشاركت حلا جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو، ظهرت فيها مرتدية قبعة التخرج أما والدها محمد الترك، فقد حرص على مشاركة ابنته هذه اللحظة المهمة، وعبّر عن سعادته الكبيرة وفخره وحبه لها، واصفاً إياها بـ"أميرته وابنته الحبيبة".
وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع هذه اللحظات، حيث انهالت التهاني والتبريكات على حلا من محبيها، الذين تمنّوا لها المزيد من النجاح في مسيرتها الفنية والمهنية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غياب.. حلا الترك تحتفل بهذه الخطوة الجديدة في حياتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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