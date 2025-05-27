آية سماحة تعتذر من مشيرة إسماعيل.. وتوضح موقفها

ميرنا وليد - بيروت - اعتذرت الممثلة المصرية آية سماحة من الممثلة مشيرة إسماعيل، معربة عن ندمها على ما بدر منها، إذ هاجمت مشيرة بعد أن قدمت شكوى حول وجود عيادة بيطرية في المينى الذي تسكن فيه وطالبت بإغلاقها.



وشاركت آية متابعيها منشور عبر صفحتها الرسمية، كتبت فيه: "اعتذر للفنانة الكبيرة مشيرة اسماعيل عن هجومي المندفع بشكل متهور و غير مناسب، احترم واقدر الفنانة مشيرة اسماعيل وتاريخها الكبير، و لم اقصد الأساءة الي شخصها تماماً

ولكن حدث ذلك بسبب توتري من المشكلة نفسها و تأثري بها وكان غضبي ناتج عن حبس بعض الحيوانات المريضة (قطط) التي كانت تتلقي علاجاً بداخل العيادة و على الرغم من ذلك تم غلق (تشميع) العيادة مع حبس الحيوانات بالداخل و عدم تمكن اي من الدكاترة الدخول اليهم".

وأضافت: "هذا ليس تبريراً لما بدر مني و لكن توضيح و اعتذار للفنانة مشيرة اسماعيل و عائلتها".