ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان اللبناني هادي خليل أغنية جديدة تحمل عنوان "أحلى ناس"، وقد صورها على طريقة الفيديو كليب من إخراج المخرج والممثل باسم مغنية.

موقع "الفن" تواجد في كواليس التصوير، وقد أجرينا معه مقابلة تحدثنا فيها عن العمل الغنائي، الى جانب حديثنا ايضا مع باسم مغنية.

ويقول مطلع الأغنية:

"نحن احلى ناس

نحن احلى ناس وملوك الاحساس

ما بيعجبنا الا الا اللي بيعبي الراس

اللي بيعبي الراس

ومطرح مامنكون بتلحقنا العيون

مهما صاروشوما صار منضل الاساس".

لمزيد من التفاصيل، شاهدوا الفيديو المرفق بهذا الخبر.

كانت هذه تفاصيل خبر هادي خليل: "ما بيعجبنا الا اللي بيعبي الراس"..وهذا ما صرّح به باسم مغنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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