“ليلى” يواصل نجاحه.. تغييرات مفاجئة وانضمام نجم كبير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: منذ بدء عرضه في سبتمبر 2024، يواصل المسلسل التركي “ليلى” تحقيق نجاح لافت في تركيا وعدد من الدول العربية، حيث يُعرض عبر إحدى المنصات الرقمية العربية، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة وضعته في صدارة التريند بشكل متكرر. وقد حظي العمل بإعجاب الجمهور وتعلّقهم بأبطاله وأحداثه المشوقة، إلا أن الشركة المنتجة فاجأت المتابعين بالكشف عن تغييرات كبيرة ستطرأ على مجريات الحلقات القادمة.

تغييرات مرتقبة في طاقم العمل

أعلنت الجهة المنتجة لمسلسل “ليلى” عن تغييرات ستطال طاقم العمل في الحلقات المقبلة، مشيرة إلى استبدال بعض الممثلين، مع إضافة شخصية جديدة محورية ستغيّر من مسار الأحداث بشكل جذري.

وقد تأكد رسميًا انضمام النجم التركي القدير سلجوق يونتام إلى طاقم المسلسل، حيث سيجسّد شخصية “فيدات كورأوغلو”، وهو دور من المتوقع أن يُحدث انقلابًا في بنية القصة ويدفع بالأحداث نحو منحى درامي مختلف، حسب ما جاء في بيان الشركة المنتجة.

عن مسلسل “ليلى”

العمل من بطولة النجمة جيمري بايسال التي تجسّد دور “ليلى”، ويشاركها البطولة كل من: ألبيرين دويماز، جونجا فوصلاتري، ييغيت كيرازتشي، ديلارا أكسويك، سيدا جوفين، جنكيز بوزكورت، جامرا كارادومان، وزاينب إيراكار، ومن إخراج هلال سارال.

قصة المسلسل

يروي المسلسل قصة فتاة تُدعى “ليلى”، تنتمي لعائلة بسيطة، توفيت والدتها وهي صغيرة، فعاشت مع زوجة أبيها التي عاملتها بقسوة شديدة نفسيًا وجسديًا، وكانت السبب في وفاة والدها لاحقًا. وعقب المأساة، تخلّت عنها هذه المرأة بوحشية، وتركتها في مكب نفايات، لتعيش الطفلة مع أطفال الشوارع في بيئة قاسية.

كبرت “ليلى” وهي تحمل في قلبها نار الانتقام، وقررت أن تكرّس حياتها للانتقام من هذه المرأة. ومع الوقت، تنجح في التسلل إلى منزلها والعمل فيه دون أن تُكشف هويتها، وتبدأ بالتقرّب منها تدريجيًا. لكن الأمور تتعقّد عندما تكتشف أن حب طفولتها “جيفان” هو ابن هذه السيدة نفسها، فتدخل في صراع نفسي حاد بين مشاعر الحب ورغبة الانتقام.

179 حلقة ومصدر عالمي

بلغ عدد حلقات المسلسل حتى الآن 179 حلقة، ويُذكر أن العمل مقتبس عن المسلسل البرازيلي الشهير “Avenida Brasil”، المعروف بقصته المؤثرة وشخصياته المركبة.

ومع الإعلان عن التغييرات المرتقبة، يتوقّع أن يشهد “ليلى” طفرة درامية جديدة ترفع من مستوى التشويق، وتمنح القصة بعدًا مختلفًا قد يرفع سقف النجاح أكثر في الأسابيع القادمة.