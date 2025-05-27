محمد صلاح يصنع التاريخ: هدّاف وصانع ألعاب وأفضل لاعب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سطّر النجم المصري محمد صلاح اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق إنجازاً استثنائياً بالفوز بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف، وجائزة أفضل صانع ألعاب لموسم 2024/2025، ليُصبح أول لاعب في تاريخ “البريميرليغ” يُنهي الموسم متربعًا على عرش التهديف وصناعة الأهداف في الوقت ذاته، ويُتوّج بجائزة أفضل لاعب في الموسم.

صلاح يتفوّق بالأرقام

أنهى محمد صلاح موسمه التاريخي بتسجيل 29 هدفًا، كان آخرها في مباراة ليفربول وكريستال بالاس التي انتهت بالتعادل 1-1، متفوقًا بفارق ستة أهداف عن أقرب منافسيه، ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد. كما صنع 18 تمريرة حاسمة، ليتفوّق أيضًا على زميل إيزاك، جاكوب مورفي، الذي حلّ ثانيًا في قائمة أفضل صانعي الألعاب.

ويُعد هذا الإنجاز تكرارًا لإنجاز صلاح في موسم 2021/2022، حين توّج أيضًا بالجائزتين معًا بعدما سجل 23 هدفًا وصنع 13 تمريرة حاسمة، إلا أن موسم 2024/2025 حمل طابعًا تاريخيًا إضافيًا بإضافة جائزة أفضل لاعب في الدوري إلى رصيده.

معادلة رقم تييري هنري

بفوزه بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الرابعة، يُعادل محمد صلاح الرقم القياسي لأسطورة أرسنال تييري هنري كأكثر اللاعبين فوزًا بهذه الجائزة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو إنجاز يؤكد مكانة صلاح الاستثنائية بين أساطير كرة القدم.

احتفال عائلي على أرض الملعب

خلال لحظات التتويج، ظهرت زوجة محمد صلاح “ماغي” وابنتاه “مكة” و”كيان” على أرض ملعب أنفيلد، يشاركنه الاحتفال في أجواء عائلية دافئة. وقد انتشرت الصور ومقاطع الفيديو التي تُظهر العائلة بجانبه وسط لاعبي ليفربول، في مشهد حمل الكثير من الحب والتقدير والاحتفاء بالتوازن الجميل بين حياته المهنية وخصوصيته العائلية.

جوائز تُجسّد الشمول الكروي

جائزة الحذاء الذهبي تُمنح لأفضل هدّاف في الموسم، بينما تُمنح جائزة صانع الألعاب للاعب الذي يُحقق أكبر عدد من التمريرات الحاسمة. وقد أثبت محمد صلاح مجددًا أنه ليس فقط هدّافًا بارعًا، بل لاعب شامل يمتلك رؤية تكتيكية عالية، وقدرة استثنائية على صناعة اللعب والتسجيل في آن واحد.

بهذا الإنجاز، يُواصل محمد صلاح ترسيخ مكانته كأحد أعظم لاعبي كرة القدم في العالم، وأحد أبرز سفراء العرب في الملاعب العالمية، بمسيرة باتت مصدر فخر لكل عشاق الرياضة حول العالم.

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