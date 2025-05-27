نصيحة غيّرت مسيرته.. عمرو سعد يروي لحظة مؤثرة جمعته بعادل إمام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم المصري عمرو سعد عن واحدة من أبرز اللحظات المؤثرة في بدايات مشواره الفني، حين التقى بالنجم الكبير عادل إمام في موقف إنساني لا يُنسى، وصفه بـ”نقطة تحول” شكّلت نظرته إلى الفن والإعلام، ورسّخت لديه فلسفة مهنية لا يزال يعمل بها حتى اليوم.

جاء ذلك من خلال مقطع فيديو أعاد عمرو سعد نشره عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، من مقابلة سابقة له مع الإعلامي أنس بوخش، حيث سُئل عن النصيحة التي تركت أكبر أثر في حياته، ليُشير دون تردد إلى الزعيم عادل إمام.

نصيحة الزعيم التي علقت في الذاكرة

يروي عمرو سعد أن الموقف حدث أثناء حضوره عزاء والدة الفنان محمد فؤاد، في وقت مبكر من مسيرته، وكان وقتها يتحاشى الظهور الإعلامي خوفًا من الوقوع في الأخطاء أو تحريف كلامه. لكنه فوجئ حين لاحظه عادل إمام بين الحضور وطلب منه الجلوس إلى جانبه، قائلاً له: “حلو الراجل الصعيدي اللي أنت عامله في (دكان شحاتة)، أنت ممثل حلو.”

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل اصطحبه عادل إمام لاحقًا إلى زيارة الفنان أحمد السقا، الذي كان يتعافى من عملية جراحية. وخلال الطريق، باح عمرو سعد للزعيم بمخاوفه من الإعلام وتجاهل الصحافة له، مع التركيز المستمر على نجمات مثل هيفاء وهبي، فجاءت نصيحة عادل إمام حاسمة وبسيطة في آن: “إنت طالع ليه تتكلم عن عمر الشريف؟! احتفظ برأيك لنفسك.. الفنان مش المفروض يقول رأيه في زميله. الشغل هو اللي يثبتك.. أنا اتحاربت 11 سنة، وكان في صحيفة بتسقط اسمي من إعلانات الأفلام، بس مهتمتش.. لأن الشغل هو اللي بيعيش في أذهان الناس.”

هذه الكلمات، كما يؤكد سعد، أصبحت حجر الأساس في تعامله مع الإعلام واختياراته الفنية، حيث أدرك أن النجاح الحقيقي لا يُبنى بالكلام بل بالاجتهاد والاستمرارية في تقديم عمل فني مؤثر.

“الغربان”.. فيلم تاريخي ضخم يترقب عرضه

وفي سياق متصل، كشف عمرو سعد مؤخرًا عن انتهاء تصوير فيلمه الجديد “الغربان”، بعد أكثر من أربع سنوات من التحضير والتصوير والسفر، ليُعلن عن انتقال المشروع إلى مرحلة المونتاج تمهيدًا لعرضه العالمي خلال الفترة المقبلة.

ونشر سعد عبر صفحته على “فيسبوك” مجموعة من الصور من كواليس التصوير، وعلّق: “الحمد لله، الانتهاء من التصوير ودخول مراحل المونتاج والتجهيز للعرض العالمي إن شاء الله.”

عن الفيلم

“الغربان” ينتمي إلى نوعية الأفلام التاريخية ذات الإنتاج الضخم، وتدور أحداثه في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية في الصحراء الغربية، وتحديدًا قبيل معركة العلمين الشهيرة، حيث يتقاطع الصراع بين أطراف دولية متعددة في إطار مشوّق مليء بالحركة والتشويق.

الفيلم من تأليف وإخراج يس حسن، وبطولة عمرو سعد، مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، أحمد وفيق، جميل برسوم، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، فارس رحومة، ولبنى ونس.

ويُعد “الغربان” أحد أكثر الأعمال السينمائية المنتظرة لهذا العام، لما يحمله من طابع تاريخي وفني، إلى جانب عودة عمرو سعد إلى الشاشة الكبيرة بعد فترة من التحضيرات الطويلة، وتأكيده على تقديم عمل يرتقي بمستوى الإنتاج السينمائي العربي.