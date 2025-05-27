نادين نسيب نجيم تعود بمفاجأة جديدة.. والجمهور يترقّب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحدث إعلان النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن تعاونها مع النجم التونسي ظافر العابدين في مسلسل جديد يُعرض في موسم رمضان 2026، تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ضجّت صفحات المعجبين والمنصات الإلكترونية بصور مركبة وملصقات دعائية من وحي الخبر، في ترقّب كبير لهذا العمل المنتظر من إنتاج شركة “الصبّاح إخوان”.

وشاركت نادين متابعيها على “سناب شات” بردّ فعلها العفوي على موجة الحماس الجماهيري، حيث عبّرت عن دهشتها وسعادتها بتفاعل الجمهور السريع، قائلةً: “قدّي مهضومين الفانز، ما لحقت نزلّت خبر إنه أنا وظافر العابدين لح نكون سوا برمضان 2026 بلّشوا غراميات، إيمتى لحقّتوا تركّبوا الصور! وعملتوا بوسترات إلنا من صوره وصوري؟ فظيعين إنتو، أهم من نشرات الأخبار إنتو والله العظيم ما في أقوى منكم.”

الملصق الترويجي للمسلسل، الذي نُشر عبر حسابات الشركة المنتجة، لاقى بدوره انتشاراً لافتاً، ما عزّز من الحماس المسبق لهذا التعاون المرتقب، خاصة وأنّه يُعدّ اللقاء الأول درامياً بين نادين وظافر.

تفاصيل أولية عن العمل

بحسب المعلومات المسرّبة التي نشرتها بعض صفحات “الفانز”، فإن المسلسل المرتقب سيكون من 30 حلقة، ومن المقرر تصويره في لبنان بإدارة المخرج سامر البرقاوي، وذلك بعد الانتهاء من كافة التعاقدات الفنية والإنتاجية في نهاية أكتوبر المقبل.

ويُقال إن أحداث المسلسل تدور في إطار رومانسي اجتماعي، حيث تسلط القصة الضوء على قوة المشاعر الإنسانية وقدرتها على تحدّي الظروف وصنع التغيير. وتتمحور حول فتاة تسعى إلى كسر القيود الاجتماعية والتقاليد الصارمة، إلى أن تقع في حب شاب تصبح قصتهما نقطة تحوّل رئيسية في مجرى الأحداث.

ويُنتظر أن يشكّل هذا العمل أحد أبرز مشاريع الدراما العربية في موسم رمضان 2026، خاصة أنه يجمع بين نجمين من الصف الأول، ويُنتج من قبل واحدة من أهم شركات الإنتاج في المنطقة.