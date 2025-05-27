والد بيلا وجيجي حديد يزور بيروت: “المدينة التي لا تنام”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عاد رجل الأعمال الأميركي محمد حديد، والد عارضتَي الأزياء العالميتين بيلا وجيجي حديد، إلى العاصمة اللبنانية بيروت في زيارة خاصة عبّر خلالها عن إعجابه الكبير بجمال المدينة وروحها رغم الأزمات التي مرت بها خلال السنوات الأخيرة.

ووثّق حديد رحلته عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي في إنستغرام، ظهر فيه وهو يتجول في شوارع بيروت ويتحدّث بانبهار عن سحر المدينة. وقال في الفيديو: “جئت إلى بيروت لهدف محدد، كنت أريد أن أرى ما الذي يحدث في هذه المنطقة. هذا البلد الجميل الذي أعشقه، وقد زرتُه قبل سنوات، وها أنا أعود اليوم وقد أدهشني كم هو رائع وكيف عادت الحياة إلى طبيعتها.”

وتابع مشيدًا بأجواء المدينة وأهلها: “الناس سعداء، شجعان، يحبّون الحياة. وبالصدفة، رأيت مكاناً اسمه ‘بيتزيريا’ وقلت لا بد أن نذهب إليه. استقبلنا أشخاص رائعون يديرونه، وها أنا هنا، أحبّكم جميعاً. أنصح الجميع بالمجيء إلى لبنان ورؤية بيروت بأعينكم.”

كلمات حب من القلب

وفي تعليقه المرفق مع الفيديو، كتب حديد: “أحب بيروت. المدينة التي لا تنام. أجمل البلاد جغرافياً. الناس، الطعام، الثقافة، الرقيّ، وفرة الجمال، ومن أكثر الناس حباً وكرماً. ليست هذه هي المرة الأولى لي، ولكن في كل مرة آتي إليها تزداد سحراً.”

وأضاف: “يجب أن تراها في حياتك 10 مرات على الأقل. هذا ليس تعليقاً مدفوع الأجر. هذا مني شخصياً. شكراً لك يا لبنان على أجمل يومين.”

زيارة محمد حديد التي حملت طابعاً شخصياً وعاطفياً، لاقت تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بكلامه الإيجابي عن لبنان، واعتبر كثيرون أن رسالته تُعيد تسليط الضوء على جمال البلد رغم كل ما مرّ به من أزمات.