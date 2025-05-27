رسمياً.. ديمي لوفاتو تدخل القفص الذهبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة الأميركية ديمي لوفاتو مساء الأحد، بزفافها على المغني وكاتب الأغاني جوردان لوتس، خلال حفل خاص أقيم في ولاية كاليفورنيا، وسط أجواء رومانسية وأنيقة جمعت العائلة والمقرّبين.

إطلالة مستوحاة من النحت الكلاسيكي

سارت لوفاتو في الممر مرتديةً فستاناً أبيض لؤلؤياً من الحرير بتوقيع المصممة الشهيرة فيفيان ويستوود، تميّز بمشد أنيق وتنورة على شكل حرف A، مع تفاصيل ثنيات بارزة عند خط العنق والخصر، ما منح الفستان طابعاً رومانسياً مستوحى من أرستقراطية القرن الثامن عشر وجماليات النحت اليوناني القديم. واكتملت الإطلالة بطرحة طويلة بلون عاجي أضفت سحراً إضافياً على لحظتها الخاصة.

تحضيرات الزفاف ورقصة خاصة

وقبل ساعات من الحفل، نشر موقع TMZ لقطات حصرية من بروفة الزفاف، ظهرت فيها ديمي وجوردان وهما يتدرّبان على رقصة “الانحناءة الخلفية”، مبتسمين وممسكين بأيدي بعضهما البعض، بإشراف منسّقة الحفل التي ساعدتهما في وضع اللمسات الأخيرة على يومهما المميز.

وبعد تبادل عهود الزواج، عاد العروسان إلى الممر وسط تصفيق الحاضرين، حيث التقطت الكاميرات صورًا لهما برفقة الأهل والأصدقاء، في لحظات تفيض بالفرح والحب.

قصة حب بدأت بالتعاون الفني

يعود تعارف ديمي لوفاتو (31 عاماً) وجوردان لوتس إلى عام 2022، حين تعاونا معاً في إحدى أغنياتها، لتتطوّر علاقتهما من صداقة مهنية إلى علاقة عاطفية. وتقدّم لوتس بطلب الزواج من لوفاتو في ديسمبر 2023، لتتكلل قصتهما اليوم بزواج رسمي احتفل به الوسط الفني والجمهور.

زفاف ديمي لوفاتو وجوردان لوتس شكّل لحظة محورية في حياة النجمة، التي لطالما شاركت جمهورها مراحل تطورها الشخصي والفني، وها هي اليوم تبدأ فصلاً جديداً بعناوينه الأبرز: الحب، الاستقرار، والاحتفاء بالحياة.