الملكة رانيا توضح سبب غيابها عن احتفال الاستقلال.. التفاصيل هنا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، صباح اليوم بيوم الاستقلال الوطني الـ79 في قصر الحسينية، وسط أجواء رسمية واحتفالية مهيبة، بحضور أفراد من العائلة المالكة وكبار المسؤولين في الدولة.

وقد استقبل الملك فور وصوله والدته الأميرة منى الحسين، إلى جانب أبنائه الأمير الحسين، ولي العهد، والأمير هاشم، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأمراء ورجال الدولة وممثلي الجهات الرسمية، وسط غياب لافت لكل من الملكة رانيا العبدالله والأميرة رجوة.

الملكة رانيا توضح سبب الغياب عن احتفال الاستقلال

وفي ظل تساؤلات الجمهور والمتابعين، كشفت الملكة رانيا عبر حسابها الرسمي على إنستغرام عن سبب غيابها عن الحفل الوطني، إذ نشرت صورة لها وهي تتابع الاحتفال من المنزل في مدينة العقبة، برفقة ابنتها الأميرة إيمان.

وأرفقت الصورة بتعليق جاء فيه: “كل عام ووطننا بألف خير، حفل الاستقلال جنب سيدنا الأحب على قلبي كل سنة. للأسف هالمرة تابعته من العقبة عالتلفزيون بسبب الالتزام بفترة راحة لعلاج بسيط لألم في الظهر بعد ما انضممت لنادي الديسك الأردني، وحبيبتي إيمان الله يرضى عليها مش مقصرة.”

وقد لاقى المنشور تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل، وتمنّى الجمهور للملكة الشفاء العاجل وعودة قريبة إلى نشاطاتها المعتادة.

الملك عبد الله والملكة رانيا في جنازة البابا فرانسيس

وكان الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا قد غادرا الأردن في 25 أبريل الماضي، متوجهين إلى الفاتيكان، حيث شاركا إلى جانب عدد كبير من قادة الدول وزعماء العالم في جنازة البابا فرانسيس التي أقيمت في ساحة القديس بطرس بمدينة الفاتيكان، بعد وفاته في 21 أبريل عن عمر ناهز 88 عامًا.

وحضر الجنازة عدد كبير من الشخصيات العالمية والعائلات الملكية، من بينهم:

الأمير ويليام ممثلاً عن الملك تشارلز ملك بريطانيا

الملك فيليب والملكة ليتيزيا (إسبانيا)

الملك فيليب والملكة ماتيلد (بلجيكا)

الأمير ألبرت والأميرة شارلين (موناكو)

الملك كارل السادس عشر غوستاف والملكة سيلفيا (السويد)

الأمير الوراثي ألويس والأميرة صوفي (ليختنشتاين)

ولي العهد النرويجي الأمير هاكون وزوجته الأميرة ميت ماريت

الدوق الأكبر هنري والدوقة الكبرى ماريا تريزا (لوكسمبورغ)

الملكة ماري (الدنمارك) ممثلة لعائلتها الملكية

وقد عبّر الحضور عن تقديرهم لدور البابا الراحل في تعزيز الحوار والسلام العالمي، في جنازة وُصفت بأنها من أضخم الجنازات الكنسية التي شهدها الفاتيكان في السنوات الأخيرة.