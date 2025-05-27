صراع داخل عائلة بيكهام يتصاعد.. كروز يدافع عن والديه بعد تصريح صادم من بروكلين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد أن كسر كروز بيكهام، نجل نجم الكرة العالمي ديفيد بيكهام ومصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام، صمته ودافع بحماس عن والديه، في ردّ غير مباشر على شقيقه الأكبر بروكلين بيكهام، الذي أعلن أنه “يختار زوجته نيكولا بيلتز” وسط الخلاف العائلي المتفاقم.

تصريح بروكلين يُحدث صدمة

في خطوة مفاجئة، شارك بروكلين بيكهام مقطع فيديو له وهو يقود دراجته النارية برفقة زوجته نيكولا في شوارع كاليفورنيا، وأرفقه بتعليق عبّر فيه عن ولائه الكامل لها قائلاً: “سأختارك دائماً يا حبيبتي.. أنتِ عالمي وكل شيء بالنسبة لي.”

وقد اعتبر كثيرون أن هذه الرسالة بمثابة قطع علني للعلاقة مع عائلته، ما أثار صدمة لدى المتابعين الذين دعوه إلى “النضج” وإعادة النظر في موقفه تجاه أسرته.

ردّ كروز العاطفي يُعيد التوازن

ردّ كروز بيكهام جاء عبر حسابه على “إنستغرام”، حيث نشر صورة تجمعه بعائلته الكاملة، من بينهم بروكلين، وكتب:

“أحبّ عائلتي أكثر من أي شيء. أمي وأبي، منحتمونا الحياة ووقفتم إلى جانبنا مهما كلّف الأمر. لا أستطيع وصف مدى امتناني لوجودكم في حياتي.”

وقد فُسّر منشوره على أنه موقف تضامن واضح مع ديفيد وفيكتوريا بيكهام، وإشارة إلى أن العلاقة الأسرية لا تزال ذات قيمة كبيرة بالنسبة له.

إشارات متضاربة من الوالدين

في محاولة لإظهار عدم وجود خصام، ظهر ديفيد وفيكتوريا مؤخرًا في حفل عشاء TIME100 Impact في نيويورك، وشاركا صورة عائلية التُقطت في عيد ميلاد فيكتوريا الخمسين، وتضم جميع أبنائهما، في مشهد اعتبره البعض ردًا دبلوماسيًا على تصرفات بروكلين.

لكن رغم هذه المبادرة، تغيب بروكلين وزوجته عن احتفال ديفيد بيكهام بعيد ميلاده الخمسين، ما أثار تساؤلات حول عمق الخلاف، وأشارت بعض المصادر إلى أن هذا الغياب “أحزن الوالدين بشدة”.

خلافات تعود إلى حفل الزفاف

وتعود جذور التوتر بين نيكولا بيلتز وعائلة بيكهام إلى حفل زفاف بروكلين ونيكولا الفاخر عام 2022 في فلوريدا، حيث ذكرت تقارير أن نيكولا دخلت في خلاف مع فيكتوريا بسبب ما اعتبرته “تدخلات” منها في تفاصيل الحفل، واتهامها بمحاولة سرقة الأضواء.

وقالت نيكولا في مقابلة لاحقة إنها كانت تخطط لارتداء فستان من تصميم فيكتوريا، لكنها لم تتلقَ أي رد، وهو ما دفعها لاختيار تصميم آخر. وقد اعتُبرت تلك الحادثة شرارة أولى في سلسلة من التوترات المتصاعدة.

الجمهور يطالب بالمصالحة

تفاعل الجمهور بغضب مع منشورات بروكلين ونيكولا، حيث دعا الكثيرون الثنائي إلى “النضج” والتوقّف عن بثّ خلافاتهما العائلية علناً، مشيرين إلى أهمية إعادة التواصل مع العائلة قبل فوات الأوان.

وفي وقتٍ يتابع فيه الإعلام العالمي تفاصيل هذا الخلاف، يبقى السؤال مطروحًا: هل تعود المياه إلى مجاريها داخل واحدة من أشهر العائلات البريطانية؟