وفاء عامر برسالة مؤثرة في عيد ميلادها: “حبّكم سند وكلامكم دوا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة المصرية وفاء عامر بعيد ميلادها الذي يصادف في 25 أيار/مايو، بطريقة مميزة عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، حيث نشرت فيديو مؤثراً جمعت فيه لقطات من أبرز أعمالها الفنية، موجّهة من خلاله رسالة شكر وتقدير لكل من احتفل بها وساندها طوال مسيرتها الفنية.

وعلّقت وفاء على الفيديو بكلمات صادقة قالت فيها: “النهاردة مش بس عيد ميلادي، النهاردة يوم بحس فيه قد إيه أنا محظوظة بناس بتحبّني من كل قلبها.”

وتابعت: “شكراً من قلبي لكل حد دعمني وآمن بيا ووقف جنبي… وجودكم هو أغلى هدية في حياتي.”

مسيرة فنية حافلة ومحطات لافتة

أكدت وفاء عامر في رسالتها أن هذه المناسبة لا تحتفل فيها بعام جديد من حياتها فحسب، بل هي فرصة للتأمل في عشرات السنوات من العطاء الفني، حيث قدمت خلالها أدواراً بارزة في السينما والتلفزيون والمسرح، واعتبرت أن هذا الإرث هو السبب الحقيقي للاحتفال.

واختتمت رسالتها برسالة محبة لجمهورها قالت فيها: “ادعولي السنة دي تكون بداية جديدة مليانة نجاح ورضا، وأفضل دايماً عند حسن ظنّكم… حبّكم سند وكلامكم دوا، وخطوتي الجاية محتاجة وجودكم أكتر من أي وقت.”

أعمالها في رمضان 2025

وكانت وفاء عامر قد شاركت خلال موسم دراما رمضان 2025 في أكثر من عمل بارز، من بينها مسلسل “الأميرة: ضل حيطة” إلى جانب ياسمين صبري، نيقولا معوض، هالة فاخر، وهاجر الشرنوبي، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

كما شاركت في بطولة مسلسل “جودر 2” إلى جانب النجم ياسر جلال، ياسمين رئيس، ونور اللبنانية، ما يؤكد استمرار حضورها القوي في المشهد الدرامي المصري والعربي.

وتُعد وفاء عامر من الأسماء الراسخة في الساحة الفنية، حيث تجمع بين الحضور القوي والتنوّع في الأدوار، ما يجعلها واحدة من أبرز نجمات جيلها.