ياسمين صبري تكشف تفاصيل لقائها بنجمة بوليوود

خلال لقائها ضمن برنامج "ET بالعربي"، على هامش تواجدها في "مهرجان كان السينمائي الدولي"، كشفت الفنانة ياسمين صبري عن كواليس لقائها بنجمة بوليوود الفنانة الهندية آشواريا راي، والفنانة البريطانية كارا ديليفين خلال تواجدهن في إحدى فعاليات المهرجان.

قالت ياسمين صبري: "هما لطاف جداً، كان في تعارف بينّا، أنا من الوطن العربي وآشواريا من الهند وكارا من بريطانيا، هما متواضعين".



وعن الإطلالات التي اختارتها ياسمين صبري خلال ظهورها في مهرجان "كان"، قالت: "إحنا بنبقى فريق بنفكر إيه الألوان المناسبة لأن كل إنسان ليه لون والمهم أن الست تلبس اللون المناسب ليها والتصميم المناسب ودا اللي بحاول أعمله، دايماً بشوف الناس بتقول لازم الست تغير ستايلها، لأ هو اسمه ستايل لأنه ستايلك، هي هويتك أنا بفكر كده لنفسي حتى لون شعري مش بصبغه مش بلعب في نفسي لأن دا شكلي ودا اللي بعمله في أي مكان أظهر فيه ألبس الشيء اللي أنا مرتاحة فيه وقريب مني".

وأوضحت أنها لا تملك أي نصيحة تُسديها الى الفتيات، قائلةً: "الستات جمال ومش محتاجين أي نصايح وأنا واحدة منهم".

يُذكر أنه يُعرض حالياً لياسمين صبري فيلم "المشروع X"، الذي يقوم ببطولته النجم كريم عبد العزيز، وتدور أحداثه حول شخصية "يوسف الجمال"، عالِم المصريات الذي ينطلق في رحلة مشوّقة تمتد من قلب القاهرة الى الفاتيكان وأعماق المحيطات، في محاولة للإجابة عن السؤال التاريخي الغامض: هل الهرم الأكبر مجرد مقبرة؟

الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، ويضم الى كريم عبد العزيز وياسمين صبري عدداً من النجوم، أبرزهم: إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم: ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز وهنا الزاهد.

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