أنغام تحيي ثلاث حفلات في عيد الأضحى بالسعودية والكويت

بدأت النجمة أنغام التحضير لحفلات عيد الأضحى المبارك، حيث إنها ستُحيي حفلين غنائيين داخل المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات احتفالات عيد الأضحى المبارك لعام 2025، وسط ترقّب كبير من جمهورها العريض في المملكة.

ومن المقرر أن يكون الحفل الأول لأنغام في 11 حزيران (يونيو) في العاصمة السعودية الرياض، حيث تصعد إلى المسرح بمصاحبة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، في ليلة يُنتظر أن تمزج بين الطرب الأصيل والأجواء الاحتفالية.

أما الحفل الثاني فسيُقام في مدينة الخُبر في المنطقة الشرقية في 13 حزيران (يونيو)، بمشاركة الفرقة الموسيقية نفسها بقيادة هاني فرحات، لتواصل أنغام سلسلة نجاحاتها وحفلاتها في المملكة.

وكانت الشركة المنظّمة للحفلين قد كشفت عن فئات وأسعار التذاكر، والتي تنوّعت لتناسب مختلف شرائح الجمهور، وبدأت عمليات الحجز الإلكتروني من خلال المنصة الرسمية للفعالية.



وبعد انتهاء حفليها في السعودية، ستطير أنغام الى دولة الكويت لإحياء حفل غنائي جديد في 20 حزيران (يونيو)، على مسرح "أرينا الكويت".

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