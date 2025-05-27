ياسمين عبد العزيز تعرب عن سعادتها بجائزة أفضل ممثلة عن مسلسل "وتقابل حبيب"

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز على حسابها الخاص بـ"فيسبوك" صورة من مشاركتها في حفل توزيع جوائز كأس إنرجي، أعربت من خلالها عن سعادتها الكبيرة بفوزها بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني الماضي، موجهة رسالة شكر لجمهورها على دعمهم وتصويتهم الذي ساهم في حصولها على الجائزة.

وكتبت ياسمين معلقة على الصورة قائلة: "شكرًا لجمهوري الغالي على التصويت لأفضل ممثلة لدراما رمضان مسلسل وتقابل حبيب".

وكانت إحدى الصحافيات قد وجَّهت لياسمين خلال اللقاء الصحافي في الحفل، سؤالاً عن سرّ تألقها وجمالها اللافت في الفترة الأخيرة، لتردّ بابتسامة خفيفة: "علشان بقيت سنغل!"، وهو ما دعا الجميع للضحك، فيما حملت إجابتها الكثير من المعاني بالنسبة الى الجمهور، وحقق الفيديو تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات من جمهورها ومحبيها.

وكان قد أُقيم مساء الأحد الماضي حفل توزيع جوائز "كأس إنرجي للدراما" في موسمه التاسع، والذي شهد حضوراً لافتاً لعدد كبير من نجوم الفن، احتفاءً بأبرز الأعمال الدرامية والنجوم الذين تألقوا خلال موسم رمضان الماضي.

وكان على رأس النجوم الحاضرين على السجادة الحمراء للحفل، الفنانة ياسمين عبد العزيز، كما حرص على الحضور كلٌ من: خالد سليم، أحمد السعدني، ريهام عبد الغفور، أنوشكا، فتحي عبد الوهاب، عمرو محمود ياسين، صلاح عبدالله، أحمد عزمي، والطفل علي البيلي، مصطفى عماد، جيهان الشماشرجي، طه دسوقي، أحمد مالك، معتز هشام، مايان السيد، دياب، أشرف عبد الباقي، انتصار، مصطفى غريب، دنيا سامي، هدى المفتي، وغيرهم من النجوم.

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