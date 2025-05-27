شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات تشويقية لمسلسل مملكة الحرير الجديد لـ كريم محمود عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت قناة ON أول تريلر لمسلسل مملكة الحرير للنجم كريم محمود عبد العزيز، والذى كشف عن مجموعة مختلفة ومتنوعة من اللقطات التشويقية للمسلسل المنتظر.

وأعلنت قناة ON عن عرض مسلسل مملكة الحرير للنجم كريم محمود عبد العزيز على شاشتها قريباً، حيث نشرت القناة على صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام بوستر العمل الذى يتصدره كريم محمود عبد العزيز مع تعليق:" مملكة الحرير قريبًا على شاشة ON.

مسلسل مملكة الحرير من بطولة كريم محمود عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد، يوسف عمر، محمود البزاوى، سارة التونسي، وليد فواز، يوسف عمر، سلوى عثمان، سارة بركة وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجى، وتدور في إطار فانتازي، ويتناول صراع الأشقاء.