أفلام النجمات الكبار تنافس بقوة في سينما 2025.. أبرزهن يسرا ومنة شلبي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 مايو 2025 11:49 صباحاً - تشهد السينما خلال الفترة المقبلة عودة لتنافس النجمات الكبار، إذ يشهد هذا العام حالة تنافسية استثنائية؛ من خلال الأفلام المقرر طرحها قريبًا والتي تعود من خلالها البطولة النسائية بقوة، أبرزهن النجمة يسرا التي تنافس من خلال فيلمين "الست لما" و"بنات فاتن"، والنجمة منة شلبي والتي تنافس بالجزء الثاني من "هيبتا".

وسوف نستعرض من خلال هذا الموضوع الأفلام التي تتنافس من خلالها النجمات الكبار والتي سنشاهدها خلال سينما 2025، فأي من هذه الأفلام تتشوق لمشاهدتها؟

يسرا تنتظر "بنات فاتن" و"الست لما"

يسرا في فيلم "بنات فاتن".. زوجة مكافحة

ترتبط الفنانة يسرا بتصوير فيلمين جديدين دفعة واحدة، تعود بهما إلى عالم البطولة المطلقة في السينما بعد غياب سنوات، الأول بعنوان "بنات فاتن"، والثاني "الست لما"؛ حيث قررتالتركيز على السينما في الوقت الحالي، لاسيّما وأنها غائبة عن المشاركة في الدراما وعن موسم رمضان الماضي 2025 وكذلك قبل الماضي 2024.وتقدّمفي الفيلمين شخصيتين مختلفتين تماماً، سواء من ناحية الشكل أو المضمون، مع الاشتراك في تناول القضايا الاجتماعية وخاصةً التي تخص المرأة. ففي "بنات فاتن" تظهرمن عائلة شعبية مكافحة، ومتزوجة من باسم سمرة ولديهما ابنتان هما هدى المفتي وبسمة نبيل، وتواجهالعديد من التحديات، سواء من ناحية تعقيدات الحياة الزوجية، أو مواجهة المشاكل والصعوبات التى تواجه بناتها.

فيلم "بنات فاتن" يتواصل تصويره للأسبوع الثاني، ويشارك في بطولته إلى جانب يسرا كلٌّ من: هدى المفتي، باسم سمرة، الفنان السوداني مصطفى شحاتة، ومواطنته إسلام مبارك، حمدي هيكل، وعدد من النجوم الشباب. فيما يظهر الفنان الشاب حسن مالك كضيف شرف خلال الأحداث. والفيلم من تأليف أمينة مصطفى وإخراج محمد نادر.

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فيلم "الست لما".. يسرا تتبنى قضايا المرأة

أما في الفيلم الثاني "الست لما"؛ فهو من اسمه يتطرّق إلى العديد من قضايا المرأة وينتصر لها؛ حيث تظهرخلال الأحداث بدَور سيدة متزوجة من ماجد المصري. ونهى شخصية قوية تهتم بالدفاع عن حقوق المرأة، وتتصدى خلال الأحداث لمظاهر العنف الذكوري ضد المرأة، بما في ذلك التحرش والإساءة النفسية والجسدية التي تتعرض لها النساء من بعض الرجال.

فيلم "الست لما" تم الانتهاء من تصوير يومين في أحداثه، ومن المقرر استئنافه بعد إجازة عيد الأضحى 2025. والعمل يأتي من بطولة: يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، إنتصار، مي حسن، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي. وإخراج خالد أبوغريب وإنتاج ندى، ورنا السبكي.

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منة شلبي.. وعلاقات عاطفية أعمق في "هيبتا: المناظرة الأخيرة"

النجمة منة شلبي فقد انتهت مع فريق العمل من تصوير الجزء الثاني من فيلم "هيبتا" وذلك بعد أسابيع طويلة من التحضير والتصوير، ومن المُقرر طرحه في صالات السينما خلال وقتٍ لاحق من العام الجاري، بحسب ما أعلنه المركز الإعلامي للفيلم.

يواصل الفيلم البناء على السرد العاطفي المؤثر في "هيبتا: المحاضرة الأخيرة"، مع تقديم شخصيات وبيئات جديدة، وتأثيرات عاطفية أعمق، إذ يُقدّم رؤية جديدة للرومانسية المعاصرة، مستكشفًا تقلبات العلاقات العاطفية بكل تعقيداتها، مع تركيز خاص على أهمية التواصل الإنساني.

أبطال فيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة

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منى زكي.. تتقابل مع شخصية كوكب الشرق في "الست"

"هيبتا: المناظرة الأخيرة" بطولة، محمد ممدوح، كريم فهمي، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك، وتأليف محمد صادق، وسيناريو محمد جلال ومحمد صادق، بمشاركة نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري، وإنتاج "ذا بروديوسرز"، و"ڨوكس ستوديوز"، و"فيلم سكوير"، و"ايميرسيف".تخوض الفنانة منى زكي تجربة سينمائية جديدة تحمل قدراً كبيراً من المغامرة، وذلك من خلال فيلم "الست" الذي انتهت من تصويره مؤخراً، حيث تُجسد من خلاله شخصية "أم كلثوم"، ومن المُقرر طرحه في دور السينما في وقتٍ لاحق من العام الجاري.

فيلم "الست" سيتناول أبرز محطات أم كلثوم، سواء من بداية رحلتها في عالم الغناء، وحتى من رحلة الصعود، حيث يستعرض قصة معاناتها مع مرض مناعي نادر، وهو فرط نشاط في وظائف الغدة الدرقية، والتي أصيبت به بشكلٍ مفاجئ، ليُعكر صفوها ويُهدد مستقبلها الغنائي، لاسيما وأنه بات يؤثر عليها آنذاك، من "جحوظ العينين"، بينما علاجه الوحيد وقتها، مُقتصر على الجراحة، الأمر الذي قد يؤثر على الأحبال الصوتية.

وتظهر منى زكي، خلال أحداث فيلم الست، وهي تصعد إلى المسرح، لتقف أمام جمهورها، الذي جاء من مختلف المحافظات، بينما هي شاردة الذهن نوعاً ما، بسبب مخاوفها وقلقها من المرض، لتتذكر تفاصيل رحلتها، بالتزامن مع صعودها المسرح، وحماس الجمهور لاستقبالها وسماع صوتها، وذلك في إطار درامي مثير.

ويُشارك في بطولة الفيلم إلى جانب الفنانة منى زكي، كلّ من: محمد فراج، عمرو سعد، أحمد حلمي، كريم عبد العزيز، سيد رجب، أحمد داود، أحمد أمين وتامر نبيل وأحمد خالد صالح وآخرين، والعمل تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

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دنيا سمير غانم.. بودي جارد في "روكي الغلابة"

وانتهت الفنانة دنيا سمير غانم من تصوير فيلمها الجديد "روكي الغلابة"، والذي شهد تأجيلاً أكثر من مرة، حيث كان مُقرراً طرحه في موسم صيف 2024، إلا أنه توقف كثيراً، حتى نوت الشركة المنتجة طرحه ضمن موسم أفلام صيف 2025؛ والذى يعد ثانى بطولات دنيا المطلقة في السينما بعدما قدمت "تسليم أهالي" عام 2022.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح كلٌّ من: محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، فيما يُجسد محمد رضوان خلال الأحداث دور المدرب المسؤول عن تدريب "دنيا"، في رياضة الملاكمة، ويدفعها دوماً للمضي قدماً؛ كونه يؤمن بموهبتها، في الوقت الذي تواجه فيه العديد من المواقف الصعبة.

وكانت دنيا سمير غانم، ظهرت خلال الإعلان الدعائي لـ"روكي الغلابة"، بشكلٍ مغاير تماماً عن تجاربها الفنية السابقة، وإن كانت تُقدم جرعة كوميدية في فيلمها الجديد؛ إذ ستُقدم الأكشن لأول مرة، وتعتدي على الكثير من الأشخاص، باعتبارها "البودي جارد" الخاص بالشخصية التي يُجسدها محمد ممدوح.

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مواقف كوميدية عديدة، تجمع بين دنيا و"تايسون"، لا سيما وأنه سيسخر من كونها "بودي جارد"، وأنها ستفشل في حمايته، إلا أنها سرعان ما ستُثبت له عكس ذلك، حيث ستنجح في فرض سيطرتها وقوتها على الجميع، حيث إنها تمارس رياضات قتالية مختلفة، مثل جودو، ومواي تاي، وبوكسينج وغيرها؛ إذ سيكون لها العديد من الضحايا خلال أحداث الفيلم.

ياسمين عبد العزيز.. عودة بـ "زوجة رجل مش مهم"

وتعود الفنانة ياسمين عبد العزيز، إلى السينما بعد غياب تجاوز 6 أعوام، منذ فيلم "الأبلة طمطم" الذي عُرض عام 2018، والمقرر استكماله قريبًا، بعد فترة توقف لانشغالها بتصوير مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عُرض في رمضان 2025، ويُشارك في بطولة الفيلم، الفنان أكرم حسني، وهو تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني.

"زوجة رجل مش مهم" محاكاة لاسم فيلم "زوجة رجل مهم" الذي قدمه الفنان الراحل أحمد زكي بمشاركة ميرفت أمين وإخراج محمد خان، ويُعد من كلاسيكيات السينما المصرية، إلا أن الفيلم الجديد تقدمه ياسمين عبد العزيز وأكرم حسني بعيداً تماماً عن فيلم أحمد زكي، حيث جاء اختيار اسم الفيلم كمحاكاة فقط مثلما يحدث في العديد من الأعمال باختيار أسماء تحاكي أعمالاً كلاسيكية.

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سوسن بدر.. تتناول قضايا المرأة في "جبل الحريم"

كما تستقبل دور السينما فيلم "جبل الحريم" خلال الفترة المُقبلة، لاسيما وأنه جاهز للعرض منذ شهر أكتوبر الماضي، لكنه تأجل أكثر من مرة طوال الشهور الماضية، لأسبابٍ إنتاجية وتسويقية.

فيلم "جبل الحريم" بطولة النجمة سوسن بدر، نسرين أمين، وفاء عامر، نهال عنبر، إنجي وجدان، نانسي صلاح، إلهام عبد البديع، أميرة العايدي، ندى بهجت، وتأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلامة، وجرى تصوير العمل ما بين القاهرة والعين السخنة.

وكان المؤلف فتحي الجندي قد قال في تصريحات لـ"الخليج 365"، خلال وقتٍ سابق، إنّ الفيلم يناقش قضايا عديدة تهمّ المرأة المصرية والعربية بشكلٍ عام، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي ممزوج بالغموض والرعب في بعض الأحيان، مؤكداً أن الفيلم لا يتحامل على الرجل إطلاقاً، وأضاف: "وراء كل مأساة تعيشها المرأة رجل بالطبع، لكن الرجل والمرأة يكملان بعضهما البعض، ونتناول القضايا بشكلٍ متوازن من دون التحامل على طرف على حساب آخر، يجب أن نرى الصورة من زاوية مكتملة".

زينة.. تتناول حكايات النساء من مركز تجميل في "بنات الباشا"

كما تترقب الفنانة زينة طرح فيلمها الجديد "بنات الباشا"، والذي انتهت من تصويره كاملاً في شهر أكتوبر الماضي، والمرشح لطرحه خلال شهر سبتمبر المقبل؛ ويُشاركها البطولة كلّ من: صابرين، ناهد السباعي، أحمد مجدي، مريم الخشت، تارا عبود وضيفة الشرف سوسن بدر.

والفيلم مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة نورا ناجي، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، ومن إخراج ماندو العدل ومدير التصوير نانسي عبدالفتاح، ومهندس الديكور أحمد شاكر خضير، والملابس منية فتح الباب ومونتاج داليا الناصر.

وحسب الرواية المأخوذ عنها الفيلم، فتدور الأحداث داخل مركز تجميل يضمّ حكايات عدد من النساء يتحدثن عن القهر والكبت، والمرض والموت، والحب والخيانة، حيث يتم التنقل داخل حياة كل فتاة، بدءاً من نشأتها، وكيف وصلت للعمل في مركز التجميل الذي يجمعهن، وتتسم حكايات هؤلاء النساء بالقسوة والوجع والألم، وينتظرن التعاطف معهن، باعتبارهن ضحايا لمجتمع يفتقر ويفتقد إلى الإنسانية.

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حورية فرغلي.. تعود بالـ "المدرسة"

كما تترقب الفنانة حورية فرغلي طرح فيلمها الجديد "المدرسة"، والذي يُعيدها إلى السينما بعد فترة غياب تصل إلى 6 سنوات، منذ فيلم "استدعاء ولي عمرو" الذي عُرض عام 2019؛ حيث انتهت من تصوير فيلمها الجديد منذ فترة، بينما لم يتحدد بعدُ موعد طرحه للجمهور.

ويُشارك في بطولة الفيلم بجانب حورية فرغلى، كلّ من: إيساف، طارق النهري، أحمد عبدالله محمود، نور الكاديكي، محمود فارس، صبري عبدالمنعم. والعمل قصة كلٍّ من: محمد جمال الحديني، ومحمد حمزة. وسيناريو وحوار محمد شعبان. وإخراج محمد جمال الحديني. وتدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.

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