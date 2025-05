بيلي إيليش تحصد أكبر عدد من جوائز الموسيقى الأمريكية.. إليكم القائمة الكاملة للفائزين

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 مايو 2025 11:49 صباحاً - في حفلٍ موسيقي استقطب عمالقة الغناء في العالم، أُقيم حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية AMA- أحد أبرز المحافل الموسيقية عالميًا- تكريماً للنجوم الذين صنعوا فارقاً في عالم الغناء والموسيقى خلال العام، بعد أن صوَّت الجمهور لهم. ويتم اختيار المرشحين بناءً على تفاعلات المعجبين الرئيسية- كما هو موضح في قوائم بيلبورد- بما في ذلك البث المباشر، ومبيعات الألبومات والأغاني، والبث الإذاعي، وإجمالي إيرادات الجولات.

وقد كانت النجمة العالمية جينيفر لوبيز هي مضيفة الحفل الذي أُقيم في لاس فيغاس والذي انتهى في الساعات الأولى من صباح اليوم.

بيلي إيليش تحصد أكبر عدد من الجوائز وتايلور سويفت تتغيب

حصدت بيلي إيليش أكبر عدد من جوائز الحفل، حيث فازت بجميع الفئات السبع التي رُشِّحت لها، بما في ذلك جائزتا ألبوم العام وفنانة العام. هذا ولم تحضر إيليش الحفل حيث تُجري جولتها الغنائية في أوروبا. كما حصدت ليدي غاغا وبرونو مارس العديد من الجوائز عن أغنيتهما المشتركة Die With A Smile.

أرسلت غرايسي أبرامز، مغنية That's So True، الفائزة بجائزة أفضل فنان جديد لهذا العام، تسجيلًا صوتيًا لتلقي التكريم. وشكرت معجبيها الذين قالت: "لقد حالفني الحظ بالتعلم منهم". وأضافت: "لقد ذكّروني بالنور الذي في الكون".

وبينما جاء الحفل محققاً لآمال البعض، إلا أنه كان مخيباً لآخرين، فعلى الرغم من أن مغني الراب كندريك لامار كان الفنان الأكثر ترشيحًا قبل بدء الحفل، بعشر ترشيحات، إلا أنه لم ينل إلا جائزة واحدة؛ أغنية الهيب هوب المفضلة عن أغنيته Not Like Us.

تايلور سويفت أيضاً كانت مرشحة بـ 6 ترشيحات، لكنها لم تفز بأي جائزة، كما أنها تغيبت عن الحفل.

القائمة الكاملة لجوائز الموسيقى الأمريكية

فنان العام: بيلي إيليش

فنان العام الجديد: غرايسي أبرامز

ألبوم العام: بيلي إيليش- Hit Me Hard and Soft

أغنية العام: بيلي إيليش- Birds of a Feather

أفضل تعاون لهذا العام: ليدي غاغا وبرونو مارس- Die with a Smile

أغنية العام الاجتماعية: دوتشي - Anxiety

الفنان المتجول المفضل: بيلي إيليش

أفضل فيديو موسيقي: ليدي غاغا وبرونو مارس- Die with a Smile

فنان البوب المفضل: برونو مارس

فنانة البوب المفضلة: بيلي إيليش

ألبوم البوب المفضل: بيلي إيليش - Hit Me Hard and Soft

أغنية البوب المفضلة: بيلي إيليش - "Birds of a Feather"

فنان الريف المفضل: بوست مالون

فنانة الريف المفضلة: بيونسيه

الثنائي أو المجموعة الريفية المفضلة: دان + شاي

ألبوم الريف المفضل: بيونسيه – Cowboy Carter

أغنية الريف المفضلة: بوست مالون بالتعاون مع مورغان والين - "I Had Some Help"

فنان الهيب هوب المفضل: إمينيم

فنانة الهيب هوب المفضلة: ميغان ذي ستاليون

ألبوم الهيب هوب المفضل: Eminem – The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)

أغنية الهيب هوب المفضلة: كندريك لامار- Not Like Us

فنان الـR&B المفضل: ذا ويكند

فنانة الـR&B المفضلة: SZA

ألبوم R&B المفضل: The Weeknd – Hurry Up Tomorrow

أغنية R&B المفضلة: SZA – "Saturn"

فنان اللاتينية المفضل: باد باني

فنانة اللاتينية المفضلة: بيكي جي

الثنائي أو المجموعة اللاتينية المفضلة: خوليون ألفاريز

الألبوم اللاتيني المفضل: Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

الأغنية اللاتينية المفضلة: شاكيرا- Soltera

فنان الروك المفضل: توينتي ون بايلوتس

أغنية الروك المفضلة: لينكين بارك - The Emptiness Machine

ألبوم الروك المفضل: توينتي ون بايلوتس - Clancy

فنانة الرقص/الإلكترونيات المفضلة: ليدي غاغا

الموسيقى التصويرية المفضلة: Arcane League of Legends: الموسم الثاني

فنان الأفروبيتس المفضل: تايلا

فنان الـ K- POP المفضل: آر إم

جائزة الأيقونة: جانيت جاكسون

جائزة الإنجاز مدى الحياة: رود ستيوارت

جائزة صوت المخضرمين: زاك براون

