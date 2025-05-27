Mission impossible the final reckoning.. تناول فكرة واقعية لتقديم حلم السينما

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 مايو 2025 11:49 صباحاً - شهدت السينما العالمية خلال الأيام الماضية عودة النجم العالمي توم كروز Tom Cruise بأحدث أفلامه السينمائية Mission impossible the final reckoning والذي جاء إستكمالًا لسلسلة أفلامه الأشهر Mission impossible كما تم عرضه على هامش فعاليات الدورة الماضية من مهرجان كان السينمائي.

نجاح فريق عمل الفيلم في أن يحبس المُشاهد أنفاسه طوال مدة الفيلم

دومًا ما كانت السينما هي عالم الأحلام واللامعقول وهذا ما جعل لها العديد من المُحبين والمُشاهدين على مدار سنوات تاريخ السينما وأيضًا المُبدعين من صُناع الأفلام الذين يسعون دومًا لتقديم حلم سينمائي يعرضون من خلاله وجهة نظرهم في الحياة.

وهذا ما نجح فيه النجم العالمي توم كروز والمخرج كريستوفر ماكويري وفريق عمل فيلم Mission impossible the final reckoning" حيث جعلوا المُشاهد للفيلم يحبس أنفاسه على مدار أحداث الفيلم التي تجاوزت الساعتين، من خلال عرض العديد من مشاهد الأكشن والتي تميز بها توم كروز طوال مسيرته الفنية.

كما حمل الفيلم عدد كبير مما يتمناه أي مُشاهد أو مُحب لتلك النوعية من الأفلام "الأكشن"، حيث تم عرض خلال مشاهد الفيلم العديد من مشاهد الحركة والمُطاردات وأيضًا إستعراض للأسلحة المُختلفة وإستخدام مُختلف الأدوات من طائرات وسفن لنقل مَشاهد الأكشن للمُشاهد مما يجعله ينجح بشكلٍ كبير في تقديم جرعة كبيرة من الإستمتاع للمُشاهد.

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تناول موضوع واقعي لجعل المُشاهد جزءًا من أحداث الفيلم

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لا يخفى على أحد بأن خلال الفترة الأخيرة انتشرت العديد من الشائعات والتنبؤات حول إندلاع حرب عالمية ثالثة والتخوف من التقدم الكبير للتكنولوجيا والذي سيكون سببًا في نهاية العالم، وهذا ما اعتمدت عليه بشكلٍ كبير أحداث، حيث نجح مؤلفي الفيلم والذين قد شاركوا من قبل في تأليف عدد من أجزاء سلسلة، في تناول قضية هي بالفعل تشغل عدد كبير من الأشخاص حول العالم لإضفاء واقعية على أحداث الفيلم، الذي إتسمت العديد من مشاهده في المبالغة بتنفيذ مشاهد الأكشن.

وبشكلٍ عام، نجح النجم توم كروز من خلال فيلم "Mission impossible the final reckoning" في أن يؤكد بأنه مازال أحد نجوم السينما العالمية وبشكلٍ خاص بأفلام "الأكشن" ولم يُخيب ظن جمهوره ومُحبيه في مشاهدة تجربة سينمائية مُميزة ومُختلفة.

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