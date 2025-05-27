ميرنا وليد - بيروت - أعربت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو عن إستيائها بسبب إستخدام إسم المشاهير خلال الترويج للإعلانات التسويقية، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مستخدمة خاصية "الستوري".

وعلقت عبد قائلة :"هالفترة كترانةالفيديوات يلي بيذكرو فيها اسامي المشاهير، لجذب المشاهدات !!! ان كان من بعض أخصائيين التجميل او التغذية او الشعر او البشرة وهلق، فتنا بالديكور، وخد ولكن ع فلسفة، بليز مش كل شي بتشوفو عالسوشيل ميديا تصدقو، مش كل شي بيحكو يعني صح".

وختمت عبد حديثها قائلة :"اللّه ينجينا من يلي جايي".

كانت هذه تفاصيل خبر جيسي عبدو :"الله ينجينا من يلي جايي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.