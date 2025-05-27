بعد تعرض طفليهما لهجوم .. زينة تكشف تفاصيل الحادثة كاملة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية زينة عن تفاصيل تعرض طفليها لهجوم من كلب كان برفقة طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، أثناء وجودهما في ملعب كرة قدم قريب من منزلهما داخل "الكومباوند".



وقالت زينة:"كنت نازلة أشتري بعض الأشياء من السوبرماركت القريب من البيت، وسايبة ولادي بيلعبوا في ملعب داخل الكومباوند، وفجأة، لقيت تليفون ابني بيرن، وكان بيصرخ وبيعيط، وبيقول لي:" في ولد ساب الكلب يهجم علينا في الملعب، وأنا اتعورت".

وأوضحت زينة أن طفلًا آخر حاول إخراج ولديها من الملعب، قائلاً إن أقاربه سيشاركونه اللعب، لكن أحد أبنائها رفض التخلي عن الحجز، ليرد الطفل: "أنا هعرف أخرجك"، ثم أطلق الكلب عليهما.

وتابعت :"ابني خاف جداً، جري ونط من على سور حديد، وانجرح جامد في ذراعه بسبب مسمار، أما ابني التاني فالكلب خربشه في رجله وفضل يجري وراه".

وأضافت زينة أنها ذهبت لمنزل الطفل صاحب الكلب لتتحدث مع والدته، لكنها فوجئت برد فعل عنيف منها، قائلة: "روحت معايا مشرف الأمن، واتصدمت من أسلوب الست، كانت بتشتم وتتكلم بأسلوب غير لائق، طلبت النجدة، وبالفعل وصلت سيارات الشرطة ورئيس المباحث بسرعة، لأن الكلب كان فعلاً خطر، والداخلية مشكورة ما اتأخرتش".

كما أبدت زينة اندهاشها من قلب الموقف ضدها، قائلة :"اتهموني إني كنت بجري بالعربية عشان أدوس على الولد، لكن الحقيقة إني كنت بجري عشان ألحق فرد الأمن وأعرف مين الطفل اللي معاه الكلب".

وأكدت زينة أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، موضحة:"حررت محضر رسمي، وخدت الولاد على مستشفى الشيخ زايد، وعملنا كشف طبي لهم".

وطالبت بمنع تكرار مثل هذه الحوادث، متسائلة: "إزاي طفل عنده 11 سنة يمشي بكلب ضخم وشرس بالشكل ده، من غير ترخيص ولا كمامة، ويدخله ملعب كورة؟ هل لازم تحصل كارثة علشان نتحرك؟ أنا عايزة حق ولادي".

وفي ختام حديثها، كشفت زينة عن التأثير النفسي العميق الذي تركته الواقعة على طفليها، قائلة:"العيال ما راحوش الامتحانات، ومن يوم الحادثة مش قادرين يناموا من الرعب اللي عاشوه".

حديث زينة جاء خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر.