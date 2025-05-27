باريش أردوتش وهاندا أرتشيل يجتمعان مجددا..اليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - ذكرت وسائل إعلام تركية ان النجمين التركيين باريش أردوتش وهاندا أرتشيل سيجتمعان مجددا في مسلسل مقتبس عن مسلسل كوري يحمل عنوان Queen Of Tears ، الأمر الذي أسعد الجمهور، اذ يليقان ببعضهما في أي عمل تمثيلي ان كان تلفزيوني أو سينمائي.
على صعيد آخر، كانت تحدثت هاندا أرتشيل مؤخرا عن فيلمها "دعها للرياح" الذي جمعها بباريش أردوتش، قائلة: "الفيلم برفقة طاقم رائع، مما جعل كل يوم ممتعاً بشكل مختلف، أتمنى أن تنتقل الإثارة والسعادة التي شعرنا بها أثناء التصوير إلى المشاهدين".
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