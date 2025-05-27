هل احتفلت هايلي بإنفصالها عن جاستن بيبر مع عائلة كردشيان؟ معلومات مثيرة تكشف للمرّة الأولى

ربما أضافت هايلي بيبر المزيد من الوقود إلى النّار المحيطة بزواجها، إذ أفاد موقع “رادار أونلاين” بشكل حصريّ أّن عارضة الأزياء البالغة من العمر ثمانية وعشرين عامًا ظهرت بمفردها في حفل أزياء رفيع المستوى في لوس أنجلوس – ممّا ترك الكثيرين يتساءلون عمّا إذا كانت تحتفل بأكثر من مجرّد حفل للأزياء الرّاقية.

وحضر الحدث الّذي أقيم في الثّالث والعشرين من مايو لتسليط الضّوء على التّعاون بين علامة الأزياء Kyy التّابعة لكايلي جينر ومصمّمة الأزياء اللندنيّة ديلارا فينديك أوغلو، العديد من نجوم الصّف الأوّل. ولكن حضور هايلي، بدون زوجها جاستن بيبر، هو الّذي سرق الأضواء، وأثار تكهّنات مكثّفة عبر الإنترنت.

وبينما خطفت هايلي الأنظار بفستانها القصير وهي تضحك مع صديقتيها كيندال وكايلي جينر، قال المطلعون لموقع RadarOnline إنّ المظهر بدا محمّلًا بمعنى أعمق.

وقال مصدر “من الواضح أنّ هايلي تقطع علاقتها بجاستن وتحرص على الخروج في نزهات منفردة”. “لكن هذا كان حفلًا رائعًا في وقت كان فيه جاستن أيضًا بمفرده، ويعتقد الجميع أنّه يحتفل سرًّا بانفصالهما.”

وتأتي هذه الدّراما في أعقاب سلسلة من العناوين الرّئيسيّة المزعجة الّتي تتعلق بجاستن، واحدًا وثلاثين عامًا، الّذي أثارت نزهاته الفرديّة الأخيرة – بما في ذلك نزهته وهو عاري الصّدر في بيفرلي هيلز – قلق المعجبين. وقد لفتت هذه الحادثة الّتي أصبحت أكثر غرابة بصحبة كايل ماسي، الانتباه ليس فقط بسبب غرابتها بل بتوقيتها أيضًا.

قبل أيّام، أثار جاستن ضجّة عندما كشف في منشور على وسائل التّواصل الاجتماعيّ تمّ حذفه لاحقًا أنّه أخبر هايلي ذات مرّة أنّها “لن تكون على غلاف مجلّة فوغ أبدًا” أثناء جدال.

وأثار هذا الاعتراف ردود فعل عنيفة، إذ وصفه كثيرون بأنّه رمز لخلاف أعمق في العلاقة بين الزّوجين. حاول جاستن لاحقًا التّراجع عن ذلك بتحرير اعتذاري: “يا إلهي، أعلم إنّه أمر سيّئ للغاية”، كتب مضيفًا، “حبيبتي” أنت تعرفين ذلك بالفعل ولكن سامحيني لأنّني قلت إنّك لن تحصلي على غلاف مجلّة فوغ لأنّني كنت مخطئًا بشكل واضح”.

ورغم أنّ محاولة جاستن للسّيطرة على الأضرار ربّما خفّفت من حدّة الضّربة، فإنّها لم تمحُ السّرد. وبدلًا من ذلك، واصل المعجبون مناقشة مستقبل الزّوجين، مشيرين إلى التّناقض الصّارخ بين سلوك جاستن العام غير المنتظم وسلوك هايلي المستقلّ والمهذّب.

في حفل يوم الجمعة، كانت هايلي كلّها ابتسامة، تتظاهر بالتّصوير، وتتحدّث مع الضّيوف الآخرين، وتبدو غير منزعجة من دوّامة الشّائعات. ارتدت كيندال فستانًا أسود كلاسيكيًّا، بينما خطفت كايلي الأنظار بفستانها الأحمر الواسع، لكنّ حضور هايلي المنفرد وخطواتها الواثقة هما ما تركا الانطباع الأقوى.

سواء كان هذا هو بداية الانفصال العلنيّ أم مجرّد فترة صعبة، فإنّ المظهر العام لا يزال يشير إلى أنّ جاستن وهايلي يسيران على مسارات متباعدة بشكل متزايد.