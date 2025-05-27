هاندا أرتشيل وبارتش أردوتش يجتمعان مجددًا في مسلسل كوري؟

أعلنت شركة الإنتاج O3 Medya رسميًا عن انطلاق التحضيرات للنسخة التركيّة من المسلسل الكوري الشهير “ملكة الدموع”، من بطولة الممثلة هاندا أرتشيل والممثل بارتش أردوتش، والمقرّر عرضه على شاشة قناة ATV.
العمل سيحمل توقيع الكاتبة ديلايرا باموك، المعروفة بمسلسل “الخائن” ويروي قصة زواج بارد بين “هونغ هاي إن”، وريثة غنية ومديرة صارمة و”بايك هيون وو”، رجل من الطبقة المتوسطة يعمل في شركتها. رغم مرور ثلاث سنوات على زواجهما، لم تتجاوز علاقتهما الجمود والتوتّر.
تتغيّر مجريات القصة حين تكتشف البطلة إصابتها بمرض خطير، ما يدفع الزوجَين إلى مواجهة مشاعرهما الحقيقية، وتبدأ بينهما رحلة مؤثّرة من الألم والندم والمصالحة.
العمل المنتظر يحمل عنوان “Gözyaşı Kraliçesi” (ملكة الدموع)، ويُعد من أبرز المشاريع الدرامية المرتقبة الموسم القادم.
نذكر أن أحدث الأعمال التي جمعت هاندا أرتشيل وباريش أردوتش، فيلم “دعها للرّياح”، الذي عرض على منصّة عالميّة في شهر فبراير الفائت. اضافة الى مسلسل بعنوان “تذكّر الحبّ” الذي يعرض على منصّة عالميّة.
نشير ان الثنائي عبّرا في أكثر من لقاء سابق عن إرتياحهما للعمل معاً، وسط إعجاب كبير من الجمهور لهذه الثنائية المميزة.
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