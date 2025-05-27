بالفيديو- جنيفر لوبيز تثير الجدل بعد تقبيل راقصين في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأميركية

أصبحت لاس فيغاس مركزًا للموسيقى مساء الاثنين ٢٦ مايو، مع الاحتفال بجوائز الموسيقى الأميركية ٢٠٢٥، والتي كانت بمثابة بداية صيف جديد وفخم.

تمّ استضافة الحدث من قبل جنيفر لوبيز، ٥٥ عامًا، والتي بذلت قصارى جهدها بمفردها لجلب الاضواء من خلال تقديم مزيج مدته ست دقائق مؤلف من ٢٣ أغنية للمرشّحين خلال افتتاح الحدث الموسيقي الشهير.

لكن الممثلة البالغة من العمر ٥٥ عاما أثارت انتقادات واسعة بسبب لحظات التقبيل المحرجة مع راقصين وراقصات خلال اداء وصلتها الفنيّة، حيث وصف المشاهدون العرض بأنه “يائس”. (http://www.instagram.com/p/DKJOPqMIDfP/)

ومن بين الأغاني التي ظهرت في المجموعة التي أدّتها لوبيز كانت أغنية “Birds of a Feather” لبيلي إيليش وأغنية “Not Like Us” لكندريك لامار إلى جانب أغنية “Guess” لتشارلي إكس سي إكس وبيلي إيليش، وأغنية “Beautiful Things” لبنسون بون، وأغنية “NUEVAYoL” لباد باني، وأغنية “Nasty” لتيناشي، وأغنية “A Bar Song (Tipsy)” لشابوزي، وأغنية “Lose Control” لتيدي سويمز.

وبعد انتهاء العرض الموسيقي السريع، صعدت تيفاني هاديش على المسرح لتحيي المغنية. “كم هو رائع أن تستضيف نجمة مثل جنيفر لوبيز حفل توزيع جوائز الموسيقى الأميركية؟” وسألت هاديش، البالغة من العمر ٤٥ عاما، الجمهور مازحة أنه ينبغي أن يطلق عليهم هذا العام اسم “JMAs” اي جنيفر ميوزك اووردز.

وأضافت “لقد رقصت مضيفتنا للتو على ٢٣ أغنية في ست دقائق، من هذا الرقم الافتتاحي وحده، حصلت لوبيز على كل خطواتها لهذا اليوم، وحصلت على كل قبلاتها”. “احتفظي لي برقصة يا جنيفر لوبيز. اللعنة! لستِ الوحيدة هنا التي لا تزال عازبة”، أضافت الممثلة الكوميدية قبل الإعلان عن الفائزة بجائزة أغنية الـR&B المفضلة.

وقد خطفت لوبيز الأنظار خلال الحفل بظهورها في عدد كبير من الفساتين حيث بدّلت ثيابها عند كل اطلالة.

كان أحد أبرز أحداث المساء تقديم جائزة الإنجاز مدى الحياة للمغني الأسطوري رود ستيوارت، الذي تم تكريمه لمسيرته المهنية المتميّزة وتأثيره الدائم على الموسيقى. وشهد الحفل أيضًا حضور كندريك لامار، الذي تصدّر قائمة المرشحين بعشرة ترشيحات، ما عزّز مكانته كواحد من أكثر الشخصيات تأثيرًا على الساحة الحالية. وكان بوست مالون، وبيلي إيليش، وتشابل روان، وشابوزي أيضًا من بين أكثر المرشحين وحظيوا بالإشادة في تلك الليلة.

وتضمّن الحفل أيضًا عروضًا لا تُنسى من جانيت جاكسون، التي حصلت على جائزة الأيقونة. كذلك إهتز المسرح بأداء كل من بينسون بون، بليك شيلتون، غلوريا استيفان، غوين ستيفاني، لايني ويلسون، ورينيه راب وغيرهم.