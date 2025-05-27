الممثلة آية سماحة مهدّدة بوقف تصريح عملها بعد هذه الاساءة… ماذا حصل؟

تلقت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي العديد من الشكاوى ضد الممثلة آية سماحة، بعد إساءتها للفنانة القديرة مشيرة إسماعيل.

وقال الدكتور أشرف زكي في تصريحاته صحفية له إن نقابة المهن التمثيلية تنظر في إلغاء تصريح عمل آية سماحة اليوم خلال اجتماع مجلس النقابة، وذلك بناء على تلقي النقابة عدة شكاوى ضد سماحة لتجاوزها في الحديث عن الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل، وهو الأمر الذي يرفضه المجلس بشكل عام.

وأكد أشرف زكي أنه لن يسمح بتطاول زميل على آخر وتجاوزه خاصة مع كِبار نجوم الفن.

وكانت الأزمة قد بدأت بين الطرفين عندما إنتقدت آية سماحة تصرّف مشيرة إسماعيل، وكتبت عبر حسابها الرسمي على “فايسبوك”: “عندي سؤال بناءً على الأخبار المنتشرة هي مين مشيرة إسماعيل في الحياة عشان تبلغ عن عيادة بيطرية والعيادة تتشمع بالحيوانات اللي جواها والعيادة مرخصة وورقها سليم؟!، واللي أهم من كده إن فيها حيوانات ومش مهم الحيوانات تموت.. المهم مشيرة متزعلش مش هي دي المعتزلة المحجبة المتدينة؟!، ولا الأخبار دي على واحدة تانية؟”.